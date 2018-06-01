Участники «Ты супер!» выступят на «Большом фестивале добровольцев» в Москве

В столице проходит «Большой фестиваль добровольцев».
В рамках фестиваля в онкоцентре имени Блохина сегодня состоялось цирковое представление: приехали дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. Прямо на территории больницы они организовали шоу для маленьких пациентов.
Эдгард Запашный: «Отвлечь их от болезней — это очень тяжело, это большая сложная работа. И, конечно, нам приятно, что у нас, у цирковых артистов, есть такая возможность. Сегодня сделали большое исключение, и по просьбе детишек мы привезли сюда тигра. Может быть, это сделает кого-то сегодня счастливым».
Праздник в больнице организовали в рамках «Большого фестиваля добровольцев». Завтра, 2 июня, основные действия развернутся в парке «Сокольники»: тысячи волонтеров со всей страны, лекции, интерактивные игры, мастер-классы. На выставке, посвященной благотворительным проектам, будет и стенд нашей телекомпании. Завершит фестиваль большой концерт, на нем выступят и юные участники шоу НТВ «Ты супер!».
Эдгард Запашный: «Отвлечь их от болезней — это очень тяжело, это большая сложная работа. И, конечно, нам приятно, что у нас, у цирковых артистов, есть такая возможность. Сегодня сделали большое исключение, и по просьбе детишек мы привезли сюда тигра. Может быть, это сделает кого-то сегодня счастливым».
Праздник в больнице организовали в рамках «Большого фестиваля добровольцев». Завтра, 2 июня, основные действия развернутся в парке «Сокольники»: тысячи волонтеров со всей страны, лекции, интерактивные игры, мастер-классы. На выставке, посвященной благотворительным проектам, будет и стенд нашей телекомпании. Завершит фестиваль большой концерт, на нем выступят и юные участники шоу НТВ «Ты супер!».
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