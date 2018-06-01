Глава ФАС предложил «залить биржу бензинами» ради остановки роста цен

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил ряд мер для покрытия дефицита бензина на внутреннем рынке и стабилизации цен.
Артемьев призвал производителей топлива «максимально наполнить свой рынок», а для этого максимально увеличить производство и не начинать ремонт нефтеперерабатывающих заводов, так как сейчас «не время для этого».
В качестве крайней меры для наполнения внутреннего рынка глава ФАС также предложил ограничение экспорта.
Игорь Артемьев: «Нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита».
Кроме того, Артемьев призвал правительство снизить акцизы как минимум до конца 2018 года.
Игорь Артемьев: «Экономически обусловлено снижение акцизов точно в пределах этого года, дальше посмотрим, какая будет конъюнктура, потому что такое парадоксальное ценообразование, которое злит людей, возникает только при высоких параметрах на внешних рынках — 60–80 долларов за баррель».
Ограничить экспорт, по мнению Артемьева, компании должны добровольно.
Игорь Артемьев: «Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. А если цена будет 200 долларов за баррель, значит, весь бензин нужно вывезти из страны и оставить сухие бензоколонки? Это кто-то позволит сделать?»
Ранее крупнейшие нефтяные компании России на экстренном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены.
В качестве крайней меры для наполнения внутреннего рынка глава ФАС также предложил ограничение экспорта.
Игорь Артемьев: «Нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита».
Кроме того, Артемьев призвал правительство снизить акцизы как минимум до конца 2018 года.
Игорь Артемьев: «Экономически обусловлено снижение акцизов точно в пределах этого года, дальше посмотрим, какая будет конъюнктура, потому что такое парадоксальное ценообразование, которое злит людей, возникает только при высоких параметрах на внешних рынках — 60–80 долларов за баррель».
Ограничить экспорт, по мнению Артемьева, компании должны добровольно.
Игорь Артемьев: «Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. А если цена будет 200 долларов за баррель, значит, весь бензин нужно вывезти из страны и оставить сухие бензоколонки? Это кто-то позволит сделать?»
Ранее крупнейшие нефтяные компании России на экстренном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены.
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