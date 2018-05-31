    Нефтяные компании пообещали стабилизировать рынок топлива. ФАС, бензин, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНефтяные компании пообещали стабилизировать рынок топлива

    Нефтяные компании пообещали стабилизировать рынок топлива

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    Нефтяные компании пообещали стабилизировать рынок топлива

    Нефтяные компании пообещали стабилизировать рынок топлива

    Нефтяные компании пообещали стабилизировать рынок топлива

      Крупнейшие нефтяные компании России пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены на отечественном топливном рынке. Такая договоренность была достигнута на экстренном совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. Об этом сообщил его помощник Илья Джус.

      Представители нефтедобытчиков и производителей топлива подтвердили, что, благодаря налоговому маневру, они смогут сохранить текущие цены в рознице, что в свою очередь стабилизирует оптовый рынок.

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      Ранее в Росстате заявили, что средняя цена литра бензина в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом, составив более сорока рублей. Федеральная антимонопольная служба считает, что топливо дорожает, так как нефтекомпании сократили его продажу на внутреннем рынке.

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