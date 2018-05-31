Нефтяные компании пообещали стабилизировать рынок топлива

Крупнейшие нефтяные компании России пообещали принять меры, которые позволят стабилизировать цены на отечественном топливном рынке. Такая договоренность была достигнута на экстренном совещании у
вице-премьера Дмитрия Козака. Об этом сообщил его помощник Илья Джус.
Представители нефтедобытчиков и производителей топлива подтвердили, что, благодаря налоговому маневру, они смогут сохранить текущие цены в рознице, что в свою очередь стабилизирует оптовый рынок.
Ранее в Росстате заявили, что средняя цена литра бензина в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом, составив более сорока рублей. Федеральная антимонопольная служба считает, что топливо дорожает, так как нефтекомпании сократили его продажу на внутреннем рынке.
Ранее в Росстате заявили, что средняя цена литра бензина в апреле выросла на 13% по сравнению с мартом, составив более сорока рублей. Федеральная антимонопольная служба считает, что топливо дорожает, так как нефтекомпании сократили его продажу на внутреннем рынке.
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