    В «Роснефти» ответили на претензии ФАС из-за роста цен на бензин. Роснефть, бензин, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «Роснефти» ответили на претензии ФАС из-за роста цен на бензин

    В «Роснефти» ответили на претензии ФАС из-за роста цен на бензин

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    В «Роснефти» ответили на претензии ФАС <nobr>из-за</nobr> роста цен на бензин

    В «Роснефти» ответили на претензии ФАС из-за роста цен на бензин

    В «Роснефти» ответили на претензии ФАС <nobr>из-за</nobr> роста цен на бензин

      Федеральная антимонопольная служба упрекнула нефтяные компании в нежелании работать на внутренний рынок. Отдельно досталось ПАО «Роснефть». Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев в интервью НТВ ответил на претензии ФАС.

      Леонтьев заявил, что «Роснефть» больше других работает именно на внутренний рынок, и претензии в адрес компании не обоснованы.

      Михаил Леонтьев, пресс-секретарь ПАО «Роснефть»: «Вместо того, чтобы заниматься текущим, экстренным регулированием рынка и изменением жутких, уродливых диспропорций в системе налогообложения, имитируется какая-то деятельность по каким-то предупреждениям компании, которая больше всех работает на внутренний рынок».

      Леонтьев заявил, что дефицит на внутреннем рынке был неизбежен. По его словам, нефтеперерабатывающая промышленность России работает в убыток из-за фискальной политики. И когда у компаний появляется возможность минимизировать убытки за счет вывоза сырья, они увеличивают долю экспорта.

      Михаил Леонтьев: «До 70% цены бензина — это поборы фискальные: налоги, тарифы, акцизы и так далее. Плюс цена переработки и транспортировки».

      Ранее в Росстате сообщили, что цены производителей на бензин в апреле выросли на 13%, а дизельное топливо подорожало на 5%.

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