В «Роснефти» ответили на претензии ФАС из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба упрекнула нефтяные компании в нежелании работать на внутренний рынок. Отдельно досталось ПАО «Роснефть».
Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев в интервью НТВ ответил на претензии ФАС.
Леонтьев заявил, что «Роснефть» больше других работает именно на внутренний рынок, и претензии в адрес компании не обоснованы.
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь ПАО «Роснефть»: «Вместо того, чтобы заниматься текущим, экстренным регулированием рынка и изменением жутких, уродливых диспропорций в системе налогообложения, имитируется какая-то деятельность по каким-то предупреждениям компании, которая больше всех работает на внутренний рынок».
Леонтьев заявил, что дефицит на внутреннем рынке был неизбежен. По его словам, нефтеперерабатывающая промышленность России работает в убыток из-за фискальной политики. И когда у компаний появляется возможность минимизировать убытки за счет вывоза сырья, они увеличивают долю экспорта.
Михаил Леонтьев: «До 70% цены бензина — это поборы фискальные: налоги, тарифы, акцизы и так далее. Плюс цена переработки и транспортировки».
Ранее в Росстате сообщили, что цены производителей на бензин в апреле выросли на 13%, а дизельное топливо подорожало на 5%.
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь ПАО «Роснефть»: «Вместо того, чтобы заниматься текущим, экстренным регулированием рынка и изменением жутких, уродливых диспропорций в системе налогообложения, имитируется какая-то деятельность по каким-то предупреждениям компании, которая больше всех работает на внутренний рынок».
Леонтьев заявил, что дефицит на внутреннем рынке был неизбежен. По его словам, нефтеперерабатывающая промышленность России работает в убыток из-за фискальной политики. И когда у компаний появляется возможность минимизировать убытки за счет вывоза сырья, они увеличивают долю экспорта.
Михаил Леонтьев: «До 70% цены бензина — это поборы фискальные: налоги, тарифы, акцизы и так далее. Плюс цена переработки и транспортировки».
Ранее в Росстате сообщили, что цены производителей на бензин в апреле выросли на 13%, а дизельное топливо подорожало на 5%.
Комментарии