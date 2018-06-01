Подозреваемую в вербовке секс-рабынь актрису сериалов выпустили под залог в $5млн

Пять миллионов долларов пришлось заплатить американской актрисе Эллисон Мэк, чтобы выйти из тюремной камеры под залог. Арестовали знаменитость по подозрению в вербовке женщин в сексуальное рабство.
Теперь голливудская актриса может вернуться домой, но есть ряд ограничений. Суд обязал ее носить электронный браслет и запретил покидать США. Мэк, которую многие знают по роли Хлои Саливан в сериале «Тайны Смолвиля», где она боролась с мировым злом, на этот раза сама стала воплощением зла. Звезда проходит по громкому делу секты «Нексиам». Ей вменяют вступление в заговор с целью вербовки и продажи людей в сексуальное рабство.
Эллисон Мэк: «Здесь есть место самомотивации и самоопределению. Я целенаправленно вступила в эту группу. Женщины, которые здесь есть, полностью преобразуются, становятся чистыми и открытыми. Это группа по расширению возможностей женщин, которая учит личной ответственности и позитивному мышлению».
Расцвет деятельности секты пришелся на конец 90-х. Лидер движения Кит Райнер создал некую программу исполнительных успехов. По факту же — провозгласил себя Мастером и набрал рабынь из числа несчастных и неуверенных в себе женщин. Ученый — математик и психолог — он хорошо знал особенности женского мышления, а потому внушал им самые нелепые теории счастливой жизни.
Курс, как доказали полицейские, строился на варварских методах. Последовательниц заставляли служить хозяину, ублажать, выполнять работу по дому — это лишь часть из свода правил. Самым тяжелым испытанием для уверовавших в учение была изнурительная диета. Раньер любил миниатюрных дам. А потому рабыни были обязаны придерживаться низкокалорийных диет и согласовывать с ним каждый прием пищи. Тем, кто ослушался, назначали наказание. Невыполнение приказов каралось избиениями. У каждой девушки на теле было своего рода клеймо.
Обязанность запугивать наложниц возлагалась якобы как раз на Мэк. Она же набирала новых последовательниц в ряды организации. По некоторым данным, актриса привела в секту около 50 женщин, в основном это поклонницы сериала. Эллисон устраивала встречи фан-клуба, где и рассказывала об учении. Ей верили.
Среди фигуранток дела — коллега Эллисон Мэк по цеху из того же сериала — Кристин Кройк. По некоторым данным, она стала первой, кого Мэк убедила оставить кинематограф и стать наложницей.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Эллисон Мэк: «Здесь есть место самомотивации и самоопределению. Я целенаправленно вступила в эту группу. Женщины, которые здесь есть, полностью преобразуются, становятся чистыми и открытыми. Это группа по расширению возможностей женщин, которая учит личной ответственности и позитивному мышлению».
Расцвет деятельности секты пришелся на конец 90-х. Лидер движения Кит Райнер создал некую программу исполнительных успехов. По факту же — провозгласил себя Мастером и набрал рабынь из числа несчастных и неуверенных в себе женщин. Ученый — математик и психолог — он хорошо знал особенности женского мышления, а потому внушал им самые нелепые теории счастливой жизни.
Курс, как доказали полицейские, строился на варварских методах. Последовательниц заставляли служить хозяину, ублажать, выполнять работу по дому — это лишь часть из свода правил. Самым тяжелым испытанием для уверовавших в учение была изнурительная диета. Раньер любил миниатюрных дам. А потому рабыни были обязаны придерживаться низкокалорийных диет и согласовывать с ним каждый прием пищи. Тем, кто ослушался, назначали наказание. Невыполнение приказов каралось избиениями. У каждой девушки на теле было своего рода клеймо.
Обязанность запугивать наложниц возлагалась якобы как раз на Мэк. Она же набирала новых последовательниц в ряды организации. По некоторым данным, актриса привела в секту около 50 женщин, в основном это поклонницы сериала. Эллисон устраивала встречи фан-клуба, где и рассказывала об учении. Ей верили.
Среди фигуранток дела — коллега Эллисон Мэк по цеху из того же сериала — Кристин Кройк. По некоторым данным, она стала первой, кого Мэк убедила оставить кинематограф и стать наложницей.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Комментарии