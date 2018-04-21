Американскую звезду сериалов арестовали за торговлю людьми

Американскую актрису Эллисон Мэк обвинили в торговле людьми в организации, которая позиционировала себя как группа личностного роста.
Актриса Эллисон Мэк, известная по сериалу «Тайны Смолвиля», арестована в США по обвинению в торговле людьми. Об этом в субботу сообщает Би-би-си. Накануне состоялось судебное заседание, на котором актрисе предъявили обвинения.
По данным следствия, Мэк долгое время состояла в организации под названием Nxivm, которая позиционировалась как группа самопомощи и личностного роста. Осенью 2017 года американские СМИ опубликовали расследование, в котором утверждали, что Nxivm на самом деле секта. Организация действовала как пирамида: чтобы занять высшую ступень в иерархии, ее членам нужно было делать пожертвования и приводить новых людей. Кроме того, внутри сообщества действовала еще одна группа, в которой состояли только женщины. Их заставляли работать и использовали в качестве секс-рабынь лидера организации Кита Раньера, который был арестован ФБР в марте.
Эллисон Мэк обвиняют в том, что она за деньги помогала Раньеру заманивать в эту группу новых женщин. Как заявил на заседании суда прокурор, Мэк специально выбирала женщин, которые легко поддаются внушению. Кроме того, она заставляла их голодать, чтобы их фигуры соответствовали требованиям Раньера.
Сама Мэк свою вину не признает. Следующее заседание суда по делу 35-летней актрисы состоится в понедельник. В настоящее время Мэк остается под стражей.
По данным следствия, Мэк долгое время состояла в организации под названием Nxivm, которая позиционировалась как группа самопомощи и личностного роста. Осенью 2017 года американские СМИ опубликовали расследование, в котором утверждали, что Nxivm на самом деле секта. Организация действовала как пирамида: чтобы занять высшую ступень в иерархии, ее членам нужно было делать пожертвования и приводить новых людей. Кроме того, внутри сообщества действовала еще одна группа, в которой состояли только женщины. Их заставляли работать и использовали в качестве секс-рабынь лидера организации Кита Раньера, который был арестован ФБР в марте.
Эллисон Мэк обвиняют в том, что она за деньги помогала Раньеру заманивать в эту группу новых женщин. Как заявил на заседании суда прокурор, Мэк специально выбирала женщин, которые легко поддаются внушению. Кроме того, она заставляла их голодать, чтобы их фигуры соответствовали требованиям Раньера.
Сама Мэк свою вину не признает. Следующее заседание суда по делу 35-летней актрисы состоится в понедельник. В настоящее время Мэк остается под стражей.
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