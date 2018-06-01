    Из-за недействительных паспортов в России отменили десятки свадеб. браки и разводы, МВД, паспорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз-за недействительных паспортов в России отменили десятки свадеб

    Из-за недействительных паспортов в России отменили десятки свадеб

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    <nobr>Из-за</nobr> недействительных паспортов в России отменили десятки свадеб

    Из-за недействительных паспортов в России отменили десятки свадеб

    <nobr>Из-за</nobr> недействительных паспортов в России отменили десятки свадеб

      Полтора миллиона россиян по всей стране пожаловались на проблемы со своими паспортами. Одним не дают кредит, другие не могут продать недвижимость или просто зарегистрироваться на портале госуслуг. И каждый раз причиной отказа значится, что «документ числится недействительным». И вот в МВД поспешили всех успокоить: о проблеме знают и ее решают.

      Полтора миллиона человек уже стали жертвами сбоя в паспортной системе. В масштабах страны — это глобальная системная ошибка, на исправление которой брошены лучшие IT-силы МВД.

      Получается, что каждый сотый носит в сумке недействительное удостоверение личности, не догадываясь об этом. Не догадываясь до тех пор, пока не решит взять кредит, зарегистрироваться на портале госуслуг, оформить новую банковскую карту или получить зарплату — как это произошло с жительницей Ставрополя Оксаной Суздаль. В ожидании получки менеджер пришла в бухгалтерию, где ей сообщили: ее паспорт теперь — не главный документ гражданина, а просто бордовая книжечка.

      Причиной такого, как говорят специалисты, бага стало объединение баз данных — МВД и миграционной службы (ведомство упразднили в 2016-м). По сути, в графу «недйствительные» полтора миллиона паспортов попадали по принципу русской рулетки. Кому не повезло, тот и остался без удостоверения. Правда, узнать об этом раньше можно было только в самый неподходящий момент. Например, во время заключения важной сделки. К счастью, сейчас жить в неведении не обязательно.

      На сайте Главного управления по вопросам миграции появилась новая услуга — экстренная проверка данных паспорта. Нужно вбить серию, номер, нажать кнопку «отправить запрос» и подождать несколько секунд.

      Впрочем, тем, чьи удостоверения личности теперь можно использовать разве что в качестве записной книжки, не стоит отчаиваться, обещают паспортисты. Владельцам недействительных документов обещают выдать новые — без очередей и в ускоренные сроки. Ну а пока по волне миграционного управления вся Россия судорожно участвует во флешмобе «проверь свой паспорт», юристы составляют хотя бы приблизительные списки привычных процедур, которые в одночасье стали недоступны одной сотой населения страны.

      И сейчас, когда ошибку планомерно исправляют, жители разных регионов делятся своими жизненными историями в Сети. Кто-то не смог оформить квартиру в собственность, кто-то — продать пакет ценных акций. А для кого-то технический брак стал препятствием для брака настоящего. По данным сотрудников загсов, десятки свадеб отменяются не потому, что невеста вдруг передумала, а из-за невозможности составления свидетельства.

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