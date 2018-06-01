В МВД объяснили обнаруженные в российских паспортах ошибки

В МВД объяснили, почему некоторые паспорта россиян оказались недействительными. По информации ведомства, проблема возникла
из-за технического сбоя.
Дело в том, что с 1997 по 2006 год сведения о выданных паспортах находились в разных базах ФМС. В 2006 году разрозненные базы объединили в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) «Российский паспорт».
Из сообщения МВД: «В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с „действителен“» на «недействителен».
Ошибочно недействительными могут оказаться порядка 1,5 млн документов, передает «Коммерсантъ».
Решать этот вопрос придется самим гражданам. Они могут обратиться в специальный сервис по проверке паспорта на предмет его действительности через официальный сайт МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Если действительный документ помечен как недействительный, то его владелец может сообщить об ошибке.
При этом в ведомстве заверили, что выявленные ошибки будут устранены в «кратчайшие сроки».
Из сообщения МВД: «В связи с отсутствием на тот момент должной технической возможности при загрузке информации из разных учетов статус некоторых паспортов поменялся с „действителен“» на «недействителен».
Ошибочно недействительными могут оказаться порядка 1,5 млн документов, передает «Коммерсантъ».
Решать этот вопрос придется самим гражданам. Они могут обратиться в специальный сервис по проверке паспорта на предмет его действительности через официальный сайт МВД России в разделе «Проверка по списку недействительных российских паспортов». Если действительный документ помечен как недействительный, то его владелец может сообщить об ошибке.
При этом в ведомстве заверили, что выявленные ошибки будут устранены в «кратчайшие сроки».
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