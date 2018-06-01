    Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Олег Кононов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев
    Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Олег Кононов

    Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Олег Кононов

    Главным тренером тульского «Арсенала» назначен Олег Кононов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Саид Царнаев

    • Тульский футбольный клуб «Арсенал» объявил о назначении нового главного тренера.

    Наставником команды стал белорусский специалист Олег Кононов, хорошо знакомый российским болельщикам по другим клубам РФПЛ. Детали подписанного контракта не уточняются.



    Предыдущим местом работы Кононова был грозненский «Ахмат», который он тренировал с мая по октябрь 2017 года. С 2013 по 2016 год он возглавлял «Краснодар», с которым стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны и плей-офф Лиги Европы.

    В прошлом сезоне «Арсенал» под руководством черногорца Миодрага Божовича занял седьмое место в чемпионате России, что является лучшим результатом в истории клуба.

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