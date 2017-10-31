Лесник
ТВ-Эфир
Лесник

    «Ахмат» расстался с главным тренером

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Саид Царнаев
    «Ахмат» расстался с главным тренером

    «Ахмат» расстался с главным тренером

    «Ахмат» расстался с главным тренером
  • Фото: РИА Новости, Саид Царнаев

    • Олег Кононов покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата».

    В отставку 51-летний специалист подал после матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1). Как объяснил президент ФК «Ахмат» Магомед Даудов, покинуть свой пост Кононов решил в связи с последними неудачами команды и необходимостью что-то менять. Отставка была принята.

    Также Даудов назвал Кононова большим профессионалом, поблагодарил его за проделанную работу и пожелал ему успехов.

    Дорогие друзья! После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки — неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьётся много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов. #Даудов #Кононов #Ахмат #Футбол #Грозный

    Публикация от M. Х. Даудов. «ЛОРД» (@lord_095)


    Отметим, что сейчас «Ахмат» с 18 очками делит девятую строчку в турнирной таблице с «Рубином» и «Ростовом». Победить грозненцы не могут уже на протяжении четырех матчей.

    Олег Кононов, ранее тренировавший «Карпаты», «Севастополь» и «Краснодар», возглавил «Ахмат» в мае 2017 года.

    Новости по теме

    Чемпионат России по футболу

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru