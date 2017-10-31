«Ахмат» расстался с главным тренером

Олег Кононов покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата».
Также Даудов назвал Кононова большим профессионалом, поблагодарил его за проделанную работу и пожелал ему успехов.
Дорогие друзья! После матча 15-го тура с «Анжи» главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подал в отставку. Олег Георгиевич попросил освободить его от обязанностей наставника команды. К такому решению специалист пришел в связи с последними результатами и необходимостью что-то менять в этой ситуации. Отставка мною принята. Олег Георгиевич, как известно, большой профессионал. Он имеет свою философию и видение игры. Я благодарен ему за его работу. Олег Георгиевич интеллигентный, высшей степени порядочный человек. Ну а назначения и отставки — неотъемлемая часть футбола. Желаю Олегу Георгиевичу удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере, которые, уверен, обязательно будут и он добьётся много впечатляющих побед! Исполнять обязанности главного тренера будет старший тренер команды Михаил Галактионов. #Даудов #Кононов #Ахмат #Футбол #Грозный
Отметим, что сейчас «Ахмат» с 18 очками делит девятую строчку в турнирной таблице с «Рубином» и «Ростовом». Победить грозненцы не могут уже на протяжении четырех матчей.
Олег Кононов, ранее тренировавший «Карпаты», «Севастополь» и «Краснодар», возглавил «Ахмат» в мае 2017 года.
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