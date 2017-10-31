«Ахмат» расстался с главным тренером

В отставку 51-летний специалист подал после матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1). Как объяснил президент ФК «Ахмат» Магомед Даудов, покинуть свой пост Кононов решил в связи с последними неудачами команды и необходимостью что-то менять. Отставка была принята.Также Даудов назвал Кононова большим профессионалом, поблагодарил его за проделанную работу и пожелал ему успехов.Отметим, что сейчас «Ахмат» с 18 очками делит девятую строчку в турнирной таблице с «Рубином» и «Ростовом». Победить грозненцы не могут уже на протяжении четырех матчей.Олег Кононов, ранее тренировавший «Карпаты», «Севастополь» и «Краснодар», возглавил «Ахмат» в мае 2017 года.