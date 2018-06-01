    Брифинг представителя МИД РФ Артёма Кожина

    Путин позвонит губернаторам и министрам во время прямой линии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин позвонит губернаторам и министрам во время прямой линии

    Путин позвонит губернаторам и министрам во время прямой линии

    Путин позвонит губернаторам и министрам во время прямой линии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • По данным РБК, в этом году участников и зрителей прямой линии президента РФ Владимира Путина ожидают некоторые новшества.

    Российский лидер будет общаться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, сообщает РБК со ссылкой на источник в руководстве одного из регионов. Формат видеоконференции будет использоваться, когда президенту понадобится в режиме онлайн задать вопрос тому или иному чиновнику или главе субъекта Федерации в ответ на обращение или жалобу граждан.

    По утверждению собеседников издания, губернаторам было рекомендовано «не уходить в отпуска, быть на рабочем месте» и смотреть прямую линию.

    Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 7 июня. Она начнется в полдень. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Ранее в Кремле отмечали, что в этом году при проведении мероприятия предусмотрен ряд технологических новаций и более широкий географический охват.

    По состоянию на 9:00 мск пятницы к прямой линии с Путиным поступило порядка 564 тысяч обращений, сообщили в эфире телеканала «Россия 24». Отмечается, что более половины всех поступивших обращений — это телефонные звонки, еще треть — это СМС-сообщения. Свои вопросы главе государства можно задать по телефону, через СМС и ММС-сообщения, прислать видеообращение, через социальные сети.

    В 2017 году прямая линия прошла 15 июня и длилась почти четыре часа. За это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

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