Долевое строительство предлагают полностью запретить с 2020 года

В России с 2020 года могут запретить продажу жилья на этапе строительства. Власти говорят, что так они решают проблему обманутых дольщиков.
Закон о долевом строительстве обсуждался на совещании у президента. Застройщики, как узнала газета «Ведомости», хотели добиться смягчения требований, а получилось совсем наоборот.
Собеседники газеты рассказывают, что власти с 2020 года могут полностью запретить продажу жилья на этапе стройки.
1 июля 2019 года вступает в силу закон, который фактически уничтожает долевое строительство. Если девелопер продает жилье на этапе строительства, то деньги граждан будут лежать на специальном счете в банке. Получит их девелопер, только когда отдаст квартиру покупателю. Власти объясняют, что цель ужесточения — попытка решить проблему обманутых дольщиков.
Эксперты говорят, что после запрета на продажу жилья на этапе строительства рост цен на квартиры может составить до 40%. Ведь привлекать на строительство деньги граждан выгодно тем, что за них не надо платить проценты. А здесь придется строить на собственные деньги или банковские кредиты.
Собеседники газеты рассказывают, что власти с 2020 года могут полностью запретить продажу жилья на этапе стройки.
1 июля 2019 года вступает в силу закон, который фактически уничтожает долевое строительство. Если девелопер продает жилье на этапе строительства, то деньги граждан будут лежать на специальном счете в банке. Получит их девелопер, только когда отдаст квартиру покупателю. Власти объясняют, что цель ужесточения — попытка решить проблему обманутых дольщиков.
Эксперты говорят, что после запрета на продажу жилья на этапе строительства рост цен на квартиры может составить до 40%. Ведь привлекать на строительство деньги граждан выгодно тем, что за них не надо платить проценты. А здесь придется строить на собственные деньги или банковские кредиты.
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