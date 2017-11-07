Путин дал три года на отказ от долевого строительства в России

Три года на отказ от долевого строительства — такие сроки обозначил правительству Владимир Путин. Эксперты опасаются роста цен на жилье, но признают, что это лучше, чем играть в лотерею с долевым строительством, рискуя остаться ни с чем.
Президент поручил правительству, Центробанку и АИЖК отказаться от долевого строительства в течение трех лет. Долевое строительство — это когда застройщик продает недостроенное жилье, часто на стадии котлована, и на полученные деньги его достраивает.
Выгода для покупателя налицо — разница в цене по сравнению с готовым жильем доходит до 40%. Вместе с тем в России сейчас почти 47 тысяч обманутых дольщиков.
Решено, что теперь вместо людей риски будут брать на себя профессиональные институты, то есть средства граждан будут замещаться банковским кредитованием и другими формами финансирования.
А уже через три года в новостройках можно будет купить только готовое жилье — никаких котлованов. Эксперты, правда, указывают, что объем строительства может сократиться, а цены — вырасти.
Выгода для покупателя налицо — разница в цене по сравнению с готовым жильем доходит до 40%. Вместе с тем в России сейчас почти 47 тысяч обманутых дольщиков.
Решено, что теперь вместо людей риски будут брать на себя профессиональные институты, то есть средства граждан будут замещаться банковским кредитованием и другими формами финансирования.
А уже через три года в новостройках можно будет купить только готовое жилье — никаких котлованов. Эксперты, правда, указывают, что объем строительства может сократиться, а цены — вырасти.
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