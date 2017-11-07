Паутина-10
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Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
    Путин дал три года на отказ от долевого строительства в России. дольщики, жилье, правительство РФ, Путин, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин дал три года на отказ от долевого строительства в России

    Путин дал три года на отказ от долевого строительства в России

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    Путин дал три года на отказ от долевого строительства в России

    Путин дал три года на отказ от долевого строительства в России

      Три года на отказ от долевого строительства — такие сроки обозначил правительству Владимир Путин. Эксперты опасаются роста цен на жилье, но признают, что это лучше, чем играть в лотерею с долевым строительством, рискуя остаться ни с чем.

      Президент поручил правительству, Центробанку и АИЖК отказаться от долевого строительства в течение трех лет. Долевое строительство — это когда застройщик продает недостроенное жилье, часто на стадии котлована, и на полученные деньги его достраивает.

      Выгода для покупателя налицо — разница в цене по сравнению с готовым жильем доходит до 40%. Вместе с тем в России сейчас почти 47 тысяч обманутых дольщиков.

      Решено, что теперь вместо людей риски будут брать на себя профессиональные институты, то есть средства граждан будут замещаться банковским кредитованием и другими формами финансирования.

      А уже через три года в новостройках можно будет купить только готовое жилье — никаких котлованов. Эксперты, правда, указывают, что объем строительства может сократиться, а цены — вырасти.

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