Новый президент «АвтоВАЗа» вступил в должность

Ив Каракатзанис вступил в должность президента «АвтоВАЗа». Его кандидатура была утверждена акционерами автоконцерна — «Ростеха» и Renault.
Полномочия предыдущего главы автоконцерна Николя Мора истекли 31 мая. Он продолжит работу в «АвтоВАЗе» в качестве заместителя председателя совета директоров.
По словам Мора, Каракатзанис возглавит процесс выполнения среднесрочного плана.
Николя Мор: «Будет развивать бренд Lada и компанию для дальнейшего усиления наших лидирующих позиций на автомобильном рынке России, наращивать экспортные объемы и работать над постоянным улучшением прибыльности компании».
Последние два года Каракатзанис возглавлял Renault Румыния и до 30 апреля занимал пост президента и генерального директора компании Automobile Dacia SA.
По словам Мора, Каракатзанис возглавит процесс выполнения среднесрочного плана.
Николя Мор: «Будет развивать бренд Lada и компанию для дальнейшего усиления наших лидирующих позиций на автомобильном рынке России, наращивать экспортные объемы и работать над постоянным улучшением прибыльности компании».
Последние два года Каракатзанис возглавлял Renault Румыния и до 30 апреля занимал пост президента и генерального директора компании Automobile Dacia SA.
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