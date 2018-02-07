Акционеры «АвтоВАЗа» решили уволить Николя Мора

Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор покинет свой пост. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что акционеры уже подбирают Мору замену.
При этом Мор останется вице-президентом Renault и руководителем его регионального подразделения.
Николя Мор встал у руля «АвтоВАЗа» почти два года назад. На этом посту он сменил Бу Андерссона. Тому ставили в вину, что он предпочитал работать не с российскими поставщиками комплектующих, а с проверенными иностранными. Дефектов в автомобилях стало меньше, но рубль тогда переживал упадок, и «АвтоВАЗ» накопил рекордный убыток.
При Море, наоборот, финансовые показатели улучшились — завод впервые с 2012 года получил операционную прибыль, но совершенно новых моделей, как при Андерссоне, за два года на конвейере так и не появилось.
Николя Мор встал у руля «АвтоВАЗа» почти два года назад. На этом посту он сменил Бу Андерссона. Тому ставили в вину, что он предпочитал работать не с российскими поставщиками комплектующих, а с проверенными иностранными. Дефектов в автомобилях стало меньше, но рубль тогда переживал упадок, и «АвтоВАЗ» накопил рекордный убыток.
При Море, наоборот, финансовые показатели улучшились — завод впервые с 2012 года получил операционную прибыль, но совершенно новых моделей, как при Андерссоне, за два года на конвейере так и не появилось.
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