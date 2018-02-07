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    Акционеры «АвтоВАЗа» решили уволить Николя Мора. АвтоВАЗ, автомобильная промышленность, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАкционеры «АвтоВАЗа» решили уволить Николя Мора

    Акционеры «АвтоВАЗа» решили уволить Николя Мора

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    Акционеры «АвтоВАЗа» решили уволить Николя Мора

    Акционеры «АвтоВАЗа» решили уволить Николя Мора

    Акционеры «АвтоВАЗа» решили уволить Николя Мора

      Глава «АвтоВАЗа» Николя Мор покинет свой пост. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что акционеры уже подбирают Мору замену.

      При этом Мор останется вице-президентом Renault и руководителем его регионального подразделения.

      Николя Мор встал у руля «АвтоВАЗа» почти два года назад. На этом посту он сменил Бу Андерссона. Тому ставили в вину, что он предпочитал работать не с российскими поставщиками комплектующих, а с проверенными иностранными. Дефектов в автомобилях стало меньше, но рубль тогда переживал упадок, и «АвтоВАЗ» накопил рекордный убыток.

      При Море, наоборот, финансовые показатели улучшились — завод впервые с 2012 года получил операционную прибыль, но совершенно новых моделей, как при Андерссоне, за два года на конвейере так и не появилось.

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