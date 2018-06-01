Пропавшие миллионы: куда исчезли деньги Хорошавина и Захарченко

Расследование двух самых крупных финансовых преступлений последних лет превращается буквально в анекдот. Накануне СМИ узнали об исчезновении части денег, изъятых у
экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко. И вот уже новая пропажа. Теперь уже речь идет о деньгах экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.
По данным издания «Коммерсантъ», недостача обнаружилась при передаче средств государству. О какой именно сумме идет речь журналисты не сообщают. О том, началось ли по этому поводу расследование, тоже пока неизвестно.
А вот по факту таинственного исчезновения миллионов полковника Захарченко Следственный комитет уже ведет проверку. Тут сумма пропажи озвучена — речь идет о трех миллионах евро. Правда, в том, что их найдут, даже эксперты сомневаются.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Я думаю, эти деньги не вернутся. Людей, которые ответственны за данное преступление, не найдут. Последствия такие: уволят несколько сотрудников из разных следственных, правоохранительных органов, и дело закроется».
Подробности — в видеоматериале.
А вот по факту таинственного исчезновения миллионов полковника Захарченко Следственный комитет уже ведет проверку. Тут сумма пропажи озвучена — речь идет о трех миллионах евро. Правда, в том, что их найдут, даже эксперты сомневаются.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Я думаю, эти деньги не вернутся. Людей, которые ответственны за данное преступление, не найдут. Последствия такие: уволят несколько сотрудников из разных следственных, правоохранительных органов, и дело закроется».
Подробности — в видеоматериале.
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