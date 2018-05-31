«Воскресший» Бабченко решил стать гражданином Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого было инсценировано украинскими спецслужбами, принял предложение о помощи в получении украинского гражданства.
Аркадий Бабченко: «Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство, был. Я не стал отказываться, скажу честно».
Бабченко также заявил, что благодарен президенту Украины Петру Порошенко за спасение его жизни.
Аркадий Бабченко: «После этой спецоперации, когда президент этой страны приглашает, предлагает приехать, отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне, где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны».
Ранее Бабченко в интервью BBC раскрыл детали инсценировки своей «смерти». Он признался, что поначалу не хотел сотрудничать с агентами и что жена знала о происходящем. Подготовка к «убийству» шла месяц. «Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», — сказал он.
Аркадий Бабченко: «Мы отъехали, потом я „умер“. „Скорая“ сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого».
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на брифинге Службы безопасности Украины невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. А разыграно шоу было якобы для того, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц журналиста.
Глава СБУ Василий Грицак обвинил в организации покушения на Бабченко российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Сегодня стало известно его имя — это Борис Герман, директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту. Сообщалось, что он якобы готовил покушение на 30 человек.
«Убийство» и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили власти страны за этот карнавал. А в Кремле назвали эту историю странной.
Бабченко также заявил, что благодарен президенту Украины Петру Порошенко за спасение его жизни.
Аркадий Бабченко: «После этой спецоперации, когда президент этой страны приглашает, предлагает приехать, отказываться будет невежливо. Эта страна дала мне, где жить, эта страна дала мне убежище, эта страна провела спецоперацию по спасению моей жизни. Я благодарен за это. Президент этой страны является олицетворением этой страны».
Ранее Бабченко в интервью BBC раскрыл детали инсценировки своей «смерти». Он признался, что поначалу не хотел сотрудничать с агентами и что жена знала о происходящем. Подготовка к «убийству» шла месяц. «Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему», — сказал он.
Аркадий Бабченко: «Мы отъехали, потом я „умер“. „Скорая“ сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого».
Во вторник сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на брифинге Службы безопасности Украины невредимым. Выяснилось, что покушение на него было постановочным. А разыграно шоу было якобы для того, чтобы вывести на чистую воду настоящих убийц журналиста.
Глава СБУ Василий Грицак обвинил в организации покушения на Бабченко российские спецслужбы и сказал, что организатор готовившегося преступления был задержан. Сегодня стало известно его имя — это Борис Герман, директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия «Шмайсер». Следствие подозревает мужчину в организации подготовки к террористическому акту. Сообщалось, что он якобы готовил покушение на 30 человек.
«Убийство» и «воскрешение» Бабченко остается одной из главных мировых новостей. Западные СМИ и правозащитные организации осудили власти страны за этот карнавал. А в Кремле назвали эту историю странной.
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