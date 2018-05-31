«Отечеству служит, себя не щадя»: Лавров поздравил Громова стихами

Глава МИД РФ Сергей Лавров стихами поздравил первого заместителя главы администрации президента Алексея Громова, которому сегодня исполняется 58 лет.
Стихи Лаврова на своем сайте опубликовала газета «Коммерсант».
Алексей Алексеич — медийный кумир.
Громов грянет — в момент перекрестится мир.
И рассыпятся фейки, как карточный дом,
Только голые факты воспрянут кругом.
В стихотворении Лавров отмечает, что Громов «Отечеству служит, себя не щадя», в то время как сам просит всего лишь «грибного дождя».
Он Отечеству служит, себя не щадя,
Ну а сам просит малость — грибного дождя.
Чтобы в редкие даты подарком судьбы
На денечек сорваться в леса по грибы.
Также министр высказывается за окончание медийной войны, в которой Россия с азартом Громова в любом случае одержала бы победу.
Лавров известен своей любовью к стихам. В прошлом году МИД РФ опубликовал стихотворение Лаврова, посвященное его коллеге и другу Виталию Чуркину, ныне покойному. Как оказалось, Лавров написал его еще 23 года назад — 21 февраля 1994 года.
Алексей Алексеич — медийный кумир.
Громов грянет — в момент перекрестится мир.
И рассыпятся фейки, как карточный дом,
Только голые факты воспрянут кругом.
В стихотворении Лавров отмечает, что Громов «Отечеству служит, себя не щадя», в то время как сам просит всего лишь «грибного дождя».
Он Отечеству служит, себя не щадя,
Ну а сам просит малость — грибного дождя.
Чтобы в редкие даты подарком судьбы
На денечек сорваться в леса по грибы.
Также министр высказывается за окончание медийной войны, в которой Россия с азартом Громова в любом случае одержала бы победу.
Лавров известен своей любовью к стихам. В прошлом году МИД РФ опубликовал стихотворение Лаврова, посвященное его коллеге и другу Виталию Чуркину, ныне покойному. Как оказалось, Лавров написал его еще 23 года назад — 21 февраля 1994 года.
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