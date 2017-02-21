МИД опубликовал стихотворение Лаврова, написанное в честь Чуркина

На странице МИД РФ в соцсети опубликовано стихотворение Сергея Лаврова, которое он посвятил Виталию Чуркину в один из дней рождения.
МИД РФ опубликовал стихотворение главы министерства Сергея Лаврова, посвященное своему коллеге и другу Виталию Чуркину. Лавров написал его 23 года назад — 21 февраля 1994 года — в день рождения Чуркина.
Автор стихотворения рассказал предысторию, во время каких событий и почему оно было написано.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени. Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он — Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов. В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами. Вот они».
Специальному представителю президента Российской Федерации Виталию Ивановичу Чуркину
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши* раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента -
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
*Ясуши Акаши — в первой половине 1990-х годов спецпредставитель генерального секретаря ООН на Балканах.
скоропостижно скончался в понедельник, 20 февраля, на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке на 65-м году жизни.
Автор стихотворения рассказал предысторию, во время каких событий и почему оно было написано.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Виталий Чуркин ушел из жизни на боевом посту, когда до его 65-летия оставалось несколько часов по московскому времени. Мы с ним шли по жизни рядом друг с другом. Весной 1990-го одновременно были назначены заместителями министра, я курировал ООН, а он — Балканы, став одновременно Специальным представителем Президента России по урегулированию кризисов на территории бывшей Югославии. В этом качестве почти весь февраль 1994 года он провел в охваченной конфликтом Боснии и Герцеговине, добиваясь объективного расследования экспертами ООН взрыва на сараевском рынке Маркале, ответственность за который пытались голословно взвалить на сербов. В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рожденья, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами. Вот они».
Специальному представителю президента Российской Федерации Виталию Ивановичу Чуркину
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами НАТОвских дул
И под взглядом Акаши* раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента -
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол Президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
*Ясуши Акаши — в первой половине 1990-х годов спецпредставитель генерального секретаря ООН на Балканах.
скоропостижно скончался в понедельник, 20 февраля, на своем рабочем месте в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке на 65-м году жизни.
Комментарии