    Путин потребовал от нового главы МЧС обеспечить пожарную безопасность в общественных местах

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин потребовал от нового главы МЧС обеспечить пожарную безопасность в общественных местах

    Путин потребовал от нового главы МЧС обеспечить пожарную безопасность в общественных местах

    Путин потребовал от нового главы МЧС обеспечить пожарную безопасность в общественных местах
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Президент Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева усилить контроль за пожарной безопасностью в объектах массового пребывания людей.

    Владимир Путин: «Одна из значимых задач, стоящих перед новым министром и всем личным составом МЧС, — обеспечение контроля за эксплуатацией объектов, связанных с массовым пребыванием людей. Повышенное внимание следует уделять обеспечению пожарной безопасности в общественных местах».

    Путин добавил, что необходимо строго наказывать нарушителей норм пожарной безопасности. С таким заявлением он выступил в Кремле на церемонии представления офицеров и прокуроров, получивших назначения на высшие должности и высшие воинские звания, передает ТАСС.

    Владимир Путин: «Прошу строго наказывать за недобросовестное, халатное отношение к своим обязанностям».

    Вопросы о пожарной безопасности в общественных местах стали активно подниматься после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где жертвами пожара стали 60 человек, из которых большинство — дети.

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