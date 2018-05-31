Предлагавшую интим полицейским звезду Instagram Киру Майер отправили в СИЗО на 2 месяца

Продолжение получила скандальная история, в которой фигурирует звезда Instagram Кира Майер. СК возбудил уголовное дело против
интернет-знаменитости. Согласно сегодняшнему решению суда, модель отправится в СИЗО на два месяца.
Патрульные остановили элитную иномарку Майер, после чего выяснилось, что она лишена водительских прав. Инспекторы начали составлять протокол, что вызвало недовольство у эффектной брюнетки. Вначале она пыталась соблазнить стражей порядка, а позже стала ругаться, а после и вовсе попыталась вырвать документы из рук правоохранителей. По некоторым данным, нанесла несколько ударов полицейскому.
Подписчики Киры Майер всерьез обеспокоены пропажей модели из виртуального пространства. Она перестала радовать своих поклонников откровенными фотографиями. Дело в том, что интернет-знаменитость провела пять дней под арестом после нападения на полицейских.
Киру Майер доставили сегодня в суд на процедуру ареста. Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, бросилась в глаза тотальная смена имиджа: эффектная брюнетка предстала перед служителями Фемиды в спортивном костюме, кроссовках и всячески пыталась закрыть лицо, хотя до этого камеры не боялась. Согласно последней информации, звезда Instagram ближайшие два месяца проведет в СИЗО.
Подписчики Киры Майер всерьез обеспокоены пропажей модели из виртуального пространства. Она перестала радовать своих поклонников откровенными фотографиями. Дело в том, что интернет-знаменитость провела пять дней под арестом после нападения на полицейских.
Киру Майер доставили сегодня в суд на процедуру ареста. Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, бросилась в глаза тотальная смена имиджа: эффектная брюнетка предстала перед служителями Фемиды в спортивном костюме, кроссовках и всячески пыталась закрыть лицо, хотя до этого камеры не боялась. Согласно последней информации, звезда Instagram ближайшие два месяца проведет в СИЗО.
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