Модель Кира Майер стала фигурантом уголовного дела

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении модели Киры Майер за нападение на полицейского.
Как сообщили в СК РФ, инцидент произошел в центре Москвы после того, как стражи порядка остановили Mercedes 24-летней модели и составили в отношении нее протокол по факту управления автомобилем без прав.
СК РФ: «Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения».
При этом по данным ряда СМИ, модель пыталась откупиться от стражей порядка, предложим им интимные услуги. Полицейские предложение отвергли и доставили девушку в изолятор временного содержания.
В отношении Майер возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к полицейскому.
Кира Майер — популярная модель в Instagram. Водительских прав она была лишена за оставление места ДТП.
СК РФ: «Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения».
При этом по данным ряда СМИ, модель пыталась откупиться от стражей порядка, предложим им интимные услуги. Полицейские предложение отвергли и доставили девушку в изолятор временного содержания.
В отношении Майер возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к полицейскому.
Кира Майер — популярная модель в Instagram. Водительских прав она была лишена за оставление места ДТП.
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