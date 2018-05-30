Модель Кира Майер стала фигурантом уголовного дела

Публикация от 🎀Kira Mayer 🎀 (@mayer_kira) 29 Май 2018 в 5:51 PDT

Как сообщили в СК РФ, инцидент произошел в центре Москвы после того, как стражи порядка остановили Mercedes 24-летней модели и составили в отношении нее протокол по факту управления автомобилем без прав.: «Пытаясь вырвать протокол, она причинила инспектору телесные повреждения».При этом по данным ряда СМИ, модель пыталась откупиться от стражей порядка, предложим им интимные услуги. Полицейские предложение отвергли и доставили девушку в изолятор временного содержания.В отношении Майер возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к полицейскому.Кира Майер — популярная модель в Instagram. Водительских прав она была лишена за оставление места ДТП.