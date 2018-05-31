Производители рижских шпрот не могут наладить сбыт после закрытия доступа на российский рынок

Один из самых узнаваемых балтийских брендов — рижские шпроты — вскоре может исчезнуть. Рыбоперерабатывающие комбинаты стран Прибалтики испытывают большие трудности со сбытом своей продукции. Дело в том, что предприятию, которое и производит знаменитые консервы, доступ на российский рынок закрыт, а европейский покупатель к такому товару относится прохладно.

Шпроты из деликатесов превратились в «гастро-политический» продукт. Это особенно ощутили в Салацгриве. В городе недалеко от латвийско-эстонской границы находится крупнейший во всех странах Балтии рыбоперерабатывающий завод. Шпроты в масле и томатном соусе, с лимонами и пряностями — десятки наименований. За каждым — сотни рабочих рук. Предприятие фактически стало градообразующим, отмечает корреспондент НТВ Максим Гусаров.



Генрийс Бабрис, контролер технологического процесса рыбоперерабатывающего предприятия: «Рыболовецкий колхоз уже был в 1949 году, и был старый завод на другом берегу реки. Поэтому в 1983 году уже построили и сдали в эксплуатацию новый цех».



Почти все на заводе — ручная и кропотливая работа. Рыбу нужно отобрать, равномерно развесить и выставить на конвейер. Всего на производстве заняты 270 человек. Однако могло быть и намного лучше. До 2014 года, когда Россия ввела запрет на ввоз прибалтийских шпрот, там работало до полутысячи человек. Самые разные обстоятельства заставили латвийскую рыбоперерабатывающую промышленность затянуть пояс потуже. Решающим толчком оказалось закрытие российского рынка. Он был основным для мелких предприятий.



Арнаольд Бабрис, председатель правления рыбоперерабатывающего предприятия: «Эта демпинговая цена, когда утопающий цепляется за соломинку и предлагает свою продукцию ниже себестоимости, сказывается, то есть идет настолько агрессивная борьба, что мы (рыбоперерабатывающие предприятия — ред.) друг друга душим».



За ценами снизилось и качество продукции. Не у всех, но сам факт оттолкнул некоторых зарубежных партнеров. На складах готовые партии, уже скоро коробки уедут в Италию, Израиль, Германию — всего более 40 направлений. Однако в целом за несколько лет производство на этом заводе с 3 млн банок в месяц сократилось втрое.



Дидзис Шмитс, президент ассоциации рыбопромышленников Латвии: «Это непросто зайти на западные рынки, где нас особенно не знают. Российский рынок был у нас, начиная с конца XIX века, нас все знали. Там был реальный покупатель, который несмотря ни на какие политические, геополитические вещи, эти шпроты на стол хотел».



Андрис Бите, член правления и совладелец рыбоперерабатывающего предприятия: «Я думаю, время, когда Латвия доминировала на шпротном рынке России, ушло навеки, и этого не будет никогда больше. Останется место эксклюзивных, дорогих, качественных шпрот, то, что в России пока не научились делать. Мы посчитали уже рынок и видим, что наше место уже будет, скажем, до 10%».



Последний прогноз — это не окно в Европу, а форточка в Россию, которую она же и открыла для двух производителей: по одному из Эстонии и Латвии. Случилось это в конце прошлого года, но до сих пор ни одной поставки не было. К такому сюрпризу заводы просто оказались не готовы.