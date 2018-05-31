Смертельная инсценировка: как прокололись «убившие» Бабченко спецслужбы

Шоу с «убийством» Аркадия Бабченко завершилось его «воскрешением». Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генеральный прокурор Юрий Луценко провели
пресс-конференцию, где продемонстрировали представителям СМИ живого и невредимого журналиста. Но заподозрить украинские спецслужбы в обмане можно было раньше — слишком много в деле оказалось нестыковок.
Убийства в подъездах жилых домов — классика детективного жанра. И реальной жизни, к сожалению, тоже. Обычно в ожидании жертвы убийцы прячутся за мусоропроводом или в каком-нибудь другом месте, если позволяет планировка помещения. Стоило корреспонденту НТВ побывать на месте предполагаемого преступления, как стало ясно: убийства не могло быть. Во всяком случае, в том варианте, который был озвучен Киевом.
На лестничной площадке и на лестничных пролетах в подъезде Бабченко спрятаться негде, а бежать из-за мусоропровода не вариант. Если же журналист получил ранения, стоя в нише, он не смог бы открыть свою дверь. А ведь именно на пороге квартиры его якобы и обнаружила жена, которая до этого была в ванной и не слышала нападения. Да и с женой не все до конца понятно. По словам соседей, дома ее в этот момент не было.
Даже в западной прессе появились сообщения, что ситуация с Бабченко окончательно подорвала доверие к информации с Украины. А в международной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение действиями киевских властей.
Подробности — в видеоматериале.
На лестничной площадке и на лестничных пролетах в подъезде Бабченко спрятаться негде, а бежать из-за мусоропровода не вариант. Если же журналист получил ранения, стоя в нише, он не смог бы открыть свою дверь. А ведь именно на пороге квартиры его якобы и обнаружила жена, которая до этого была в ванной и не слышала нападения. Да и с женой не все до конца понятно. По словам соседей, дома ее в этот момент не было.
Даже в западной прессе появились сообщения, что ситуация с Бабченко окончательно подорвала доверие к информации с Украины. А в международной организации «Репортеры без границ» выразили возмущение действиями киевских властей.
Подробности — в видеоматериале.
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