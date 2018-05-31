Чудо-машина: омский изобретатель перешел с бензина на мусор

В любом регионе сейчас актуальна тема подорожания бензина. Сегодня Совет Федерации даже обещал направить официальные письма в Минсельхоз и Минэнерго. По данным Росстата, только за апрель цены на бензин выросли на 13%. Это очень резкий скачок. Чего сейчас ждать простым автолюбителям? Неужели цены на топливо действительно вырастут до европейских?
Житель Омской области Кирилл Бузениус — возможно, единственный автовладелец страны, которому цены на бензин — что с горы, что под гору. Без разницы то есть.
Кирилл Бузениус: «Растет цена каждый день на топливо. А тут практически бесплатно — на пластике. В принципе, мы сейчас поедем просто так. С любой ближайшей мусорки наберем».
Пытливый ум и довел его сначала до вседеревенской славы, а теперь — и до всероссийской. Чудо-машина действительно работает на подножном корме: и на дровах, и на мусоре. Главное, было бы чем зажечь.
И можно подумать, что еще немного, и вопрос, что там с ценой за литр, окажется закрытым для всей деревни. Но возить за собой прицеп с такой установкой готовы немногие. Так что пока катаются по старинке, не уставая удивляться скорости, с которой меняются ценники на заправках.
В последний месяц изменения оказались особенно ощутимыми. 95-й бензин в среднем подорожал на пять рублей. Все можно было бы объяснить растущей нефтью, но вот беда: когда цены на черное золото болтались у низких отметок, топливо автомобильное почему-то за ними не падало.
Подробности — в спецрепортаже «Итогов дня».
Кирилл Бузениус: «Растет цена каждый день на топливо. А тут практически бесплатно — на пластике. В принципе, мы сейчас поедем просто так. С любой ближайшей мусорки наберем».
Пытливый ум и довел его сначала до вседеревенской славы, а теперь — и до всероссийской. Чудо-машина действительно работает на подножном корме: и на дровах, и на мусоре. Главное, было бы чем зажечь.
И можно подумать, что еще немного, и вопрос, что там с ценой за литр, окажется закрытым для всей деревни. Но возить за собой прицеп с такой установкой готовы немногие. Так что пока катаются по старинке, не уставая удивляться скорости, с которой меняются ценники на заправках.
В последний месяц изменения оказались особенно ощутимыми. 95-й бензин в среднем подорожал на пять рублей. Все можно было бы объяснить растущей нефтью, но вот беда: когда цены на черное золото болтались у низких отметок, топливо автомобильное почему-то за ними не падало.
Подробности — в спецрепортаже «Итогов дня».
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