Бензин в России за неделю подорожал почти на рубль

В России за последнюю неделю заметно поднялись цены на бензин.
Как сообщили в информационно-аналитическом центре «Кортес», стоимость топлива марки АИ-92 на российских АЗС увеличилась на 76 копеек — до 40 рублей 76 копеек за литр. Литр АИ-95 подорожал на 79 копеек — до 43 рублей 60 копеек. А цена литра дизельного топлива выросла на 79 копеек — до 43 рублей 65 копеек, передает РИА Новости.
Еще сильнее дорожало топливо в столице. По данным Московской топливной ассоциации, с 21 мая литр АИ-92 в среднем подорожал на 90 копеек (до 42 рублей 21 копеек), АИ-95 — на 88 копеек (до 45 рублей 50 копеек), а дизтоплива — на 85 копеек (43 рублей 99 копеек).
Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей за тонну) и дизтопливо (на 2 тыс. рублей за тонну).
При этом в Минфине объясняли, что снижение акцизов не приведет к падению цен на бензин, а только остановит их рост. В ЦБ же отмечали, что вклад в рост стоимости топлива внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
Еще сильнее дорожало топливо в столице. По данным Московской топливной ассоциации, с 21 мая литр АИ-92 в среднем подорожал на 90 копеек (до 42 рублей 21 копеек), АИ-95 — на 88 копеек (до 45 рублей 50 копеек), а дизтоплива — на 85 копеек (43 рублей 99 копеек).
Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака было принято решение снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей за тонну) и дизтопливо (на 2 тыс. рублей за тонну).
При этом в Минфине объясняли, что снижение акцизов не приведет к падению цен на бензин, а только остановит их рост. В ЦБ же отмечали, что вклад в рост стоимости топлива внесли подорожание нефти на мировых рынках и рост акцизов в России.
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