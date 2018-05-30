Савченко решила прекратить голодовку

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по делу о подготовке терактов в Киеве, решила прервать голодовку, которая длилась около двух месяцев. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.
Из текста сообщения: «В связи с тем, что за почти два месяца следствие не предоставило результатов экспертизы на детекторе „правды“, Надеждой Савченко принято решение прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы».
Напомним, в конце марта Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в подготовке терактов в Киеве. По версии обвинения, депутат планировала устроить атаки в здании парламента и правительственном квартале.
23 марта суд принял решение о ее аресте. Савченко в знак протеста объявила голодовку, в результате которой похудела на 17 кг и перенесла операцию.
У зв’язку з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі «правди», Надією Савченко…Опубликовано Надія Савченко 30 мая 2018 г.
Напомним, в конце марта Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности из-за подозрений в подготовке терактов в Киеве. По версии обвинения, депутат планировала устроить атаки в здании парламента и правительственном квартале.
23 марта суд принял решение о ее аресте. Савченко в знак протеста объявила голодовку, в результате которой похудела на 17 кг и перенесла операцию.
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