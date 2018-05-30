Драку водителей в Челябинске пытался пресечь лжеполицейский

Наряд полиции, а точнее — полицейского, вызвал сомнения у пользователей Сети.
Ранее сообщалось о дорожном конфликте в Челябинске — там проезжую часть не поделили водители легковушек. В результате все закончилось дракой.
Пользователи обратили внимание на странное поведение правоохранителя, который тоже засветился на видео. Он долгое время наблюдал за потасовкой, а затем произвел выстрел. После этого снова продолжил просто стоять и смотреть на происходящее.
Как выяснилось, к правоохранительным органам этот человек имеет отношение весьма косвенное. Трудится в органах, по предварительным данным, его супруга. А он просто купил форму — таким образом пытался, как сам рассказал на допросе, произвести впечатление на друзей.
Между тем против двоих мужчин, которые наносили удары водителю, завели уголовное дело по статье о побоях, им готовятся избрать меру пресечения. Лжеполицейского допрашивают. По делу он пока проходит в качестве свидетеля. А что касается пострадавшего — врачи уже оказали ему помощь. Его жизни ничто не угрожает.
Пользователи обратили внимание на странное поведение правоохранителя, который тоже засветился на видео. Он долгое время наблюдал за потасовкой, а затем произвел выстрел. После этого снова продолжил просто стоять и смотреть на происходящее.
Как выяснилось, к правоохранительным органам этот человек имеет отношение весьма косвенное. Трудится в органах, по предварительным данным, его супруга. А он просто купил форму — таким образом пытался, как сам рассказал на допросе, произвести впечатление на друзей.
Между тем против двоих мужчин, которые наносили удары водителю, завели уголовное дело по статье о побоях, им готовятся избрать меру пресечения. Лжеполицейского допрашивают. По делу он пока проходит в качестве свидетеля. А что касается пострадавшего — врачи уже оказали ему помощь. Его жизни ничто не угрожает.
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