    Драку водителей в Челябинске пытался пресечь лжеполицейский. драки и избиения, полиция, расследование, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДраку водителей в Челябинске пытался пресечь лжеполицейский

    Драку водителей в Челябинске пытался пресечь лжеполицейский

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    Драку водителей в Челябинске пытался пресечь лжеполицейский

    Драку водителей в Челябинске пытался пресечь лжеполицейский

    Драку водителей в Челябинске пытался пресечь лжеполицейский

      Наряд полиции, а точнее — полицейского, вызвал сомнения у пользователей Сети.

      Ранее сообщалось о дорожном конфликте в Челябинске — там проезжую часть не поделили водители легковушек. В результате все закончилось дракой.

      Пользователи обратили внимание на странное поведение правоохранителя, который тоже засветился на видео. Он долгое время наблюдал за потасовкой, а затем произвел выстрел. После этого снова продолжил просто стоять и смотреть на происходящее.

      Как выяснилось, к правоохранительным органам этот человек имеет отношение весьма косвенное. Трудится в органах, по предварительным данным, его супруга. А он просто купил форму — таким образом пытался, как сам рассказал на допросе, произвести впечатление на друзей.

      Между тем против двоих мужчин, которые наносили удары водителю, завели уголовное дело по статье о побоях, им готовятся избрать меру пресечения. Лжеполицейского допрашивают. По делу он пока проходит в качестве свидетеля. А что касается пострадавшего — врачи уже оказали ему помощь. Его жизни ничто не угрожает.

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