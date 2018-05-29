Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить драку участников ДТП: видео

В Челябинске инспекторам ДПС пришлось воспользоваться табельным оружием, чтобы остудить пыл участников аварии. Только выстрел в воздух смог остановить потасовку на дороге.

Очевидцы, которые безуспешно пытались разнять дебоширов, сняли инцидент на камеру мобильного. Несколько минут двое автомобилистов, жестоко избивали мужчину. Как оказалось, нападавшим не понравился стиль его вождения. Поэтому они протаранили его иномарку и заставили выйти из салона.



Прибывшие на место ЧП стражи порядка поначалу не вмешивались в конфликт и наблюдали со стороны. А потом попытались призвать всех к спокойствию. Правда, для этого им пришлось открыть стрельбу.



Любовь Гайнулина, врио начальника пресс-службы УМВД по Челябинску: «Возбуждено уголовное дело. Все задержаны. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения».



Известно, что жизни пострадавшего ничто не угрожает. В ближайшее время его выпишут из больницы.