Путин провел переговоры с премьер-министром Болгарии

Визит премьера Болгарии Бойко Борисова в Россию создаст хорошие условия для развития отношений между двумя странами. Об этом президент РФ заявил в начале встречи с главой болгарского правительства.
Путин высоко оценил, что премьер Болгарии откликнулся на приглашение после долгого перерыва. Глава государства рассчитывает на продвижение сотрудничества Москвы и Софии в самых разных областях.
В свою очередь премьер Болгарии Бойко Борисов пожелал Владимиру Путину удачи в проведении чемпионата мира по футболу.
По итогам переговоров российский лидер заявил, что РФ готова вернуться к строительству в Болгарии АЭС «Белене» на рыночных условиях, если этого захочет болгарская сторона. Борисов со своей стороны заявил, что Россия и Турция не возражают против того, чтобы газопровод «Турецкий поток» был продлен в сторону Болгарии. Владимир Путин подтвердил, что вопрос о возможности выхода «Турецкого потока» в Европу через Болгарию прорабатывается.
Владимир Путин: «Мы всегда вопрос обсуждали с нашими турецкими партнерами о возможности выхода „Турецкого потока“ в Европу, в том числе через Болгарию. И вчера президент Турции господин Эрдоган в нашем телефонном разговоре еще раз это подтвердил. Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями, с болгарскими».
Ранее президент России принимал своего болгарского коллегу Румена Радева, та встреча состоялась в Сочи.
В свою очередь премьер Болгарии Бойко Борисов пожелал Владимиру Путину удачи в проведении чемпионата мира по футболу.
По итогам переговоров российский лидер заявил, что РФ готова вернуться к строительству в Болгарии АЭС «Белене» на рыночных условиях, если этого захочет болгарская сторона. Борисов со своей стороны заявил, что Россия и Турция не возражают против того, чтобы газопровод «Турецкий поток» был продлен в сторону Болгарии. Владимир Путин подтвердил, что вопрос о возможности выхода «Турецкого потока» в Европу через Болгарию прорабатывается.
Владимир Путин: «Мы всегда вопрос обсуждали с нашими турецкими партнерами о возможности выхода „Турецкого потока“ в Европу, в том числе через Болгарию. И вчера президент Турции господин Эрдоган в нашем телефонном разговоре еще раз это подтвердил. Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями, с болгарскими».
Ранее президент России принимал своего болгарского коллегу Румена Радева, та встреча состоялась в Сочи.
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