«Саратовские авиалинии» объявили об увольнении почти всех сотрудников

Авиакомпания «Саратовские авиалинии», прекратившая операционную деятельность, намерена до конца лета уволить почти тысячу сотрудников, то есть почти весь свой персонал.
Как сообщили в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, с 30 августа увольнению подлежат 998 из 1003 работников авиакомпании. Об этом перевозчик уже уведомил саратовский центр занятости.
При министерстве создана рабочая группа, которая займется судьбой сотрудников.
С сегодняшнего дня сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован. Росавиация решает вопрос о том, чтобы передать пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» другим авиакомпаниям. Такие перевозки планируют выполнять до 13 июня, потому что на этот период продано больше всего билетов. Росавиация оценивает их количество в 8700. Тем, у кого билеты «Саратовских авиалиний» с вылетом после 13 июня, Росавиация рекомендует сдавать билеты.
При министерстве создана рабочая группа, которая займется судьбой сотрудников.
С сегодняшнего дня сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован. Росавиация решает вопрос о том, чтобы передать пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» другим авиакомпаниям. Такие перевозки планируют выполнять до 13 июня, потому что на этот период продано больше всего билетов. Росавиация оценивает их количество в 8700. Тем, у кого билеты «Саратовских авиалиний» с вылетом после 13 июня, Росавиация рекомендует сдавать билеты.
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