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    «Саратовские авиалинии» объявили об увольнении почти всех сотрудников

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    «Саратовские авиалинии» объявили об увольнении почти всех сотрудников

    «Саратовские авиалинии» объявили об увольнении почти всех сотрудников

    Авиакомпания «Саратовские авиалинии», прекратившая операционную деятельность, намерена до конца лета уволить почти тысячу сотрудников, то есть почти весь свой персонал.

    Как сообщили в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, с 30 августа увольнению подлежат 998 из 1003 работников авиакомпании. Об этом перевозчик уже уведомил саратовский центр занятости.

    При министерстве создана рабочая группа, которая займется судьбой сотрудников.

    смотретьСертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован
    Сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован
    С сегодняшнего дня сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован. Росавиация решает вопрос о том, чтобы передать пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» другим авиакомпаниям. Такие перевозки планируют выполнять до 13 июня, потому что на этот период продано больше всего билетов. Росавиация оценивает их количество в 8700. Тем, у кого билеты «Саратовских авиалиний» с вылетом после 13 июня, Росавиация рекомендует сдавать билеты.

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