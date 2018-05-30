Сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован

Сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» аннулирован с 30 мая. Ранее его действие было приостановлено в связи с февральской катастрофой
Ан-148.
После авиакатастрофы Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании и приостановила сертификат эксплуатанта. А в начале апреля ведомство предложило «Саратовским авиалиниям» добровольно уйти с рынка из-за «ненадлежащего состояния» и «отсутствия контроля со стороны руководства». Особенно Росавиацию возмутил факт того, что в заявке на снятие ограничения сертификата эксплуатанта были указаны погибшие в катастрофе члены экипажа и разбившийся Ан-148–100В.
Минтранс РФ: «По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО „Саратовские авиалинии“, в соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний, 30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта».
Накануне авиакомпания объявила о приостановке деятельности и отмене всех рейсов.
В Минтрансе также сообщили, что профильные ведомства уже работают над организацией перевозок пассажиров, купивших билеты на рейсы «Саратовских авиалиний». Маршрутная сетка авиакомпании состояла из 18 регулярных рейсов. До 13 июня включительно пассажиров планируется перевозить на рейсах авиакомпаний — дублеров «Саратовских авиалиний». Переговоры о дополнительных рейсах ведутся с несколькими российскими авиакомпаниями. Наиболее востребованными направлениями являются рейсы из Саратова в Москву и Санкт-Петербург.
Для клиентов «Саратовских авиалиний» в Росавиации организована работа горячей линии:
8–499-231–63-88.
Минтранс РФ: «По результатам внеплановых проверок, организованных Росавиацией после катастрофы 11 февраля 2018 года с воздушным судном Ан-148 АО „Саратовские авиалинии“, в соответствии Федеральными авиационными правилами, после отведенного срока для устранения выявленных замечаний, 30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта».
Накануне авиакомпания объявила о приостановке деятельности и отмене всех рейсов.
В Минтрансе также сообщили, что профильные ведомства уже работают над организацией перевозок пассажиров, купивших билеты на рейсы «Саратовских авиалиний». Маршрутная сетка авиакомпании состояла из 18 регулярных рейсов. До 13 июня включительно пассажиров планируется перевозить на рейсах авиакомпаний — дублеров «Саратовских авиалиний». Переговоры о дополнительных рейсах ведутся с несколькими российскими авиакомпаниями. Наиболее востребованными направлениями являются рейсы из Саратова в Москву и Санкт-Петербург.
Для клиентов «Саратовских авиалиний» в Росавиации организована работа горячей линии:
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