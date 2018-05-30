Под Волгоградом задержан мужчина, избивший продавщицу в обувном магазине

Появились новые подробности в деле об избиении сотрудницы обувного магазина в Волгоградской области. Известно, что мужчина хотел сдать пару обратно и получить деньги, но ему отказали. После нападения мужчина скрылся. Полицейским удалось задержать подозреваемого.
В присутствии дам каратист Виталий Толстов смел и напорист. В разговоре же с полицейскими — сама кротость. Впрочем, на записи камер наблюдения хорошо видно, как кандидат в мастера спорта Толстов наносит удар женщине-продавцу.
То, что вытворил этот мужчина, — якобы попытка заступиться за бывшую жену. Она пожаловалась на то, что не может вернуть в магазин обувь, которую купила пару недель назад. Продавцы ей вроде как отказывают и заявляют: ваши босоножки уж слишком изношены. И тут Толстов, который, кстати, не только спортсмен, но и сын президента местной федерации карате, решил сказать свое веское слово. А когда аргументы закончились, пустил в ход кулаки. Он до сих пор пытается оправдаться.
Виталий Толстов: «Оскорбили мою мать, унизили, сорвался».
Сейчас Толстов в статусе подозреваемого. Дело завели по факту причинения побоев. В ближайшее время спортсмену предъявят обвинения, а также изберут меру пресечения.
То, что вытворил этот мужчина, — якобы попытка заступиться за бывшую жену. Она пожаловалась на то, что не может вернуть в магазин обувь, которую купила пару недель назад. Продавцы ей вроде как отказывают и заявляют: ваши босоножки уж слишком изношены. И тут Толстов, который, кстати, не только спортсмен, но и сын президента местной федерации карате, решил сказать свое веское слово. А когда аргументы закончились, пустил в ход кулаки. Он до сих пор пытается оправдаться.
Виталий Толстов: «Оскорбили мою мать, унизили, сорвался».
Сейчас Толстов в статусе подозреваемого. Дело завели по факту причинения побоев. В ближайшее время спортсмену предъявят обвинения, а также изберут меру пресечения.
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