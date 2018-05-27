Под Волгоградом мужчина напал на продавщицу за отказ вернуть деньги за обувь

Житель города Волжского ударил
23-летнюю продавщицу в магазине за то, что она отказалась возвращать деньги за ношеные босоножки.
Видео инцидента, который произошел в торговом центре «Китай-город» в Волжском, было опубликовано в сообществе «ВКонтакте» «Волгоград онлайн». Пострадавшая продавщица Надежда Быкова сообщила РИА Новости, что мужчина напал на нее после того, как она отказалась возвращать деньги за ношеную обувь покупательнице — его знакомой.
Надежда Быкова: «Ко мне в отдел 4 мая пришла женщина и купила себе босоножки по распродаже за одну тысячу рублей. А уже 23 мая она решила их вернуть, сказав, что ей неудобно в них ходить. Я ей объяснила, что обувь уже ношеная, я не могу ее принять обратно и вернуть деньги. Посоветовала обратиться в отдел по защите прав потребителей»
По закону, товар без дефекта нельзя вернуть или обменять, если он уже был в употреблении, и не сохранился его товарный вид и фабричные ярлыки.
По словам Быковой, покупательница вернулась через час уже в сопровождении мужчины.
Надежда Быкова: «Он меня спросил: „Деньги возвращать будешь?“, я ответила, что нет. И тогда он меня ударил».
На руке у мужчины было кольцо, которым он рассек ей губу и нижнюю часть лица. Очевидцы сразу вызвали женщине скорую. Врачам пришлось зашивать губу с внутренней и внешней стороны, сообщила Быкова.
Продавщица написала заявление на мужчину в полицию. В управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что начали проверку.
Надежда Быкова: «Ко мне в отдел 4 мая пришла женщина и купила себе босоножки по распродаже за одну тысячу рублей. А уже 23 мая она решила их вернуть, сказав, что ей неудобно в них ходить. Я ей объяснила, что обувь уже ношеная, я не могу ее принять обратно и вернуть деньги. Посоветовала обратиться в отдел по защите прав потребителей»
По закону, товар без дефекта нельзя вернуть или обменять, если он уже был в употреблении, и не сохранился его товарный вид и фабричные ярлыки.
По словам Быковой, покупательница вернулась через час уже в сопровождении мужчины.
Надежда Быкова: «Он меня спросил: „Деньги возвращать будешь?“, я ответила, что нет. И тогда он меня ударил».
На руке у мужчины было кольцо, которым он рассек ей губу и нижнюю часть лица. Очевидцы сразу вызвали женщине скорую. Врачам пришлось зашивать губу с внутренней и внешней стороны, сообщила Быкова.
Продавщица написала заявление на мужчину в полицию. В управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что начали проверку.
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