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    Под Волгоградом мужчина напал на продавщицу за отказ вернуть деньги за обувь. Волгоградская область, драки и избиения, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Волгоградом мужчина напал на продавщицу за отказ вернуть деньги за обувь

    Под Волгоградом мужчина напал на продавщицу за отказ вернуть деньги за обувь

    4 комментария
    • Фото: Прожектор Волгограда 18+ / vk.com
    Под Волгоградом мужчина напал на продавщицу за отказ вернуть деньги за обувь

    Под Волгоградом мужчина напал на продавщицу за отказ вернуть деньги за обувь

    Под Волгоградом мужчина напал на продавщицу за отказ вернуть деньги за обувь
    • Фото: Прожектор Волгограда 18+ / vk.com

      • Житель города Волжского ударил 23-летнюю продавщицу в магазине за то, что она отказалась возвращать деньги за ношеные босоножки.

      Видео инцидента, который произошел в торговом центре «Китай-город» в Волжском, было опубликовано в сообществе «ВКонтакте» «Волгоград онлайн». Пострадавшая продавщица Надежда Быкова сообщила РИА Новости, что мужчина напал на нее после того, как она отказалась возвращать деньги за ношеную обувь покупательнице — его знакомой.

      Надежда Быкова: «Ко мне в отдел 4 мая пришла женщина и купила себе босоножки по распродаже за одну тысячу рублей. А уже 23 мая она решила их вернуть, сказав, что ей неудобно в них ходить. Я ей объяснила, что обувь уже ношеная, я не могу ее принять обратно и вернуть деньги. Посоветовала обратиться в отдел по защите прав потребителей»

      По закону, товар без дефекта нельзя вернуть или обменять, если он уже был в употреблении, и не сохранился его товарный вид и фабричные ярлыки.

      По словам Быковой, покупательница вернулась через час уже в сопровождении мужчины.

      Надежда Быкова: «Он меня спросил: „Деньги возвращать будешь?“, я ответила, что нет. И тогда он меня ударил».

      На руке у мужчины было кольцо, которым он рассек ей губу и нижнюю часть лица. Очевидцы сразу вызвали женщине скорую. Врачам пришлось зашивать губу с внутренней и внешней стороны, сообщила Быкова.

      Продавщица написала заявление на мужчину в полицию. В управлении МВД по Волгоградской области сообщили, что начали проверку.

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