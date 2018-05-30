В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил на четверг «желтый» уровень опасности в Москве
из-за сильного ветра.
Как сообщает ведомство, 31 мая в Москве и Подмосковье сохранится сильный ветер с порывами 7–12 м/с, местами — до 18 м/с. Такую погоду синоптики считают потенциально опасной.
Власти города попросили москвичей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе сегодня ожидается усиление северо-западного ветра до 17–22 метров в секунду, в связи с чем был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что из-за сильного ветра в Москве уже упали шесть деревьев. По предварительным данным, никто не пострадал.
Власти города попросили москвичей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе сегодня ожидается усиление северо-западного ветра до 17–22 метров в секунду, в связи с чем был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что из-за сильного ветра в Москве уже упали шесть деревьев. По предварительным данным, никто не пострадал.
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