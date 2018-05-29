    В Москве 30 мая из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень опасности

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    В Москве 30 мая из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень опасности

    В Москве 30 мая <nobr>из-за</nobr> сильного ветра объявлен «желтый» уровень опасности

    В российской столице и Подмосковье завтра ожидается усиление северо-западного ветра до 17–22 метров в секунду, причем он будет дуть с такой скоростью до середины ночи 31 мая.

    Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, из-за ураганного ветра в Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности.

    По данным синоптиков, усиление ветра до 15–22 метров в секунду в северной части Центрального федерального округа произойдет из-за циклона. Днем 30 мая и 31 мая холодный атмосферный фронт будет перемещаться через территорию округа с севера на юг, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

    Сегодня в российской столице столбики термометров показывают 21–23 градуса тепла, завтра ожидается 26–28 градусов тепла, после чего в регионе заметно похолодает. 31 мая, а также 1-го и 2 июня температура опустится до плюс 13–17 градусов.

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