Испанская полиция отпустила финансиста Браудера

Полиция отпустила из отделения финансиста Уильяма Браудера, который был задержан ранее по ордеру России.
Причиной освобождения Уильяма Браудера стало то, что ордер на его арест, направленный Россией, был признан Интерполом не имеющим силы. Финансиста отпустили после дачи показаний, передает РИА Новости.
Пресс-служба Национальной полиции Испании: «Он (Браудер — ред.) был задержан, его опросили, проверили ордер, но он не имел надлежащей юридической силы».
Информацию о своем освобождении подтвердил и сам Браудер в Twitter. Он написал, что испанские правоохранители решили отпустить его после рекомендации генерального секретаря Интерпола в Лионе не выполнять запрос российской стороны.
Ранее сегодня утром основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил в своем Twitter, что был задержан в Мадриде по запросу России. Он опубликовал снимок из полицейской машины.
Браудер в 1995–2007 годах являлся крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В конце 2017 года он был приговорен заочно Тверским судом к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. После этого российские власти объявили Браудера в международный розыск.
Пресс-служба Национальной полиции Испании: «Он (Браудер — ред.) был задержан, его опросили, проверили ордер, но он не имел надлежащей юридической силы».
Информацию о своем освобождении подтвердил и сам Браудер в Twitter. Он написал, что испанские правоохранители решили отпустить его после рекомендации генерального секретаря Интерпола в Лионе не выполнять запрос российской стороны.
Good news. Spanish National Police just released me after Interpol General Secretary in Lyon advised them not to honor the new Russian Interpol Red Notice. This is the 6th time that Russia has abused Interpol in my case pic.twitter.com/ZonzXizvIJ— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.
Ранее сегодня утром основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил в своем Twitter, что был задержан в Мадриде по запросу России. Он опубликовал снимок из полицейской машины.
Браудер в 1995–2007 годах являлся крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В конце 2017 года он был приговорен заочно Тверским судом к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. После этого российские власти объявили Браудера в международный розыск.
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