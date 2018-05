Фильм BBC не смог пролить свет на дело Скрипалей

Медицинская тайна, следствие и спецслужбы запрещают врачам рассказывать, как и чем они лечили Скрипалей. Хотя случай уникальный, и все знания, которое на сегодня есть в мире в области лечения отравленных «Новичком», сконцентрированы в Солсбери, эскулапы не могут вынести эти знания в народ. Поэтому отговариваются, что, мол, нет никакой чудо-таблетки, просто у них руки золотые., начальник отдела интенсивной терапии районной больницы Солсбери: «Я бы сказал, что подавляющее большинство улучшений здесь, успехов — назовите это как угодно — связаны с хорошим уходом за больными со стороны медиков».Конечно, не этих слов ждало научное сообщество во всем мире. Анамнез и терапия английских пациентов в граммах и миллилитрах — вот это интересно. А то, что герои фильма люди хорошие и врачи ответственные, это прекрасно, но не является международной новостью.Сами врачи были «приятно удивлены», что Скрипали выкарабкались. В вопросах лечения каждый из них был — новичок., старшая медсестра районной больницы Солсбери: «Я полагаю, ключевым для меня был момент, когда симптомы отравления появились у полицейского Ника Бейли, мы тогда забеспокоились всерьез, поняли масштабы ситуации. Потому что по двум пациентам мы не могли ничего сказать, мы действительно не знали в этот момент, что это может распространиться на многих людей, повлечь за собой многие жертвы».Добрая медсестра переживала, что Юле тяжело было приходить в себя без единого знакомого человека рядом. Что ж поделаешь: британские власти отказали в визе ближайшей родственнице — Виктории Скрипаль. Хотя обычно по справке из реанимации родственникам дают британскую визу моментально — по крайней мере, раньше давали. Спецрепортаж на BBC подготовил не медицинский, а дипломатический корреспондент Марк Урбан. Вопросы, которые он задает, к дипломатии отношения не имели, как и к медицине. Журналист пытается выяснить, о чем медсестры говорили с Юлией и Сергеем — о погоде или о больничной еде? Что они почувствовали, когда расставались с ними? Нормальные человеческие вопросы для зарисовки в жанре «Профессия — врач». Для расследования здесь новой информации нет.Почти все свидетели, которые могли выступить и пролить свет, уже выступили, но света не пролили. Сказала свое — или не свое — слово Юлия, врачи и директор лаборатории Портон Даун. Сделал заявление советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл: нет у них подозреваемых. Остался один Сергей Викторович Скрипаль, но он, как сотрудник британских спецслужб, бывший или действующий, говорить, вероятно, не станет. Так что дело можно смело закрывать и сдавать в госархив на 100 лет, отмечаетИтак, вопрос «что случилось со Скрипалями?» остается такой же фигурой речи, как знаменитое английское how do you do? («Как поживаете?») вместо приветствия. Ответа по существу это приветствие не предполагает. Так что можно сказать, англичане исторически и филологически спокойно относятся к вопросам, на которые ответа им не дают.