Мексика отказалась платить за стену на границе с США

Президент Мексики от имени своего народа заявил, что его страна не заплатит за строительство стены на границе с США.
Таким образом Энрике Пенья Ньето ответил на недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что Мексике придется заплатить за стену.
Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)».
В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда, напоминает РИА Новости. Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)».
President @realDonaldTrump: NO. Mexico will NEVER pay for a wall. Not now, not ever.— Enrique Peña Nieto (@EPN) 30 мая 2018 г.
Sincerely, Mexico (all of us).
В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда, напоминает РИА Новости. Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
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