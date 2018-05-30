    Мексика отказалась платить за стену на границе с США

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    • Фото: Reuters © 2018, Jose Luis Gonzalez
    Мексика отказалась платить за стену на границе с США

    Мексика отказалась платить за стену на границе с США

    Мексика отказалась платить за стену на границе с США
  • Фото: Reuters © 2018, Jose Luis Gonzalez

    • Президент Мексики от имени своего народа заявил, что его страна не заплатит за строительство стены на границе с США.

    Таким образом Энрике Пенья Ньето ответил на недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что Мексике придется заплатить за стену.

    Энрике Пенья Ньето, президент Мексики: «Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)».




    В марте конгресс США принял бюджет страны, который Трамп был вынужден подписать. Вместо 25 миллиардов, которые администрация просила на строительство стены на границе с Мексикой, законодатели выделили лишь 1,6 миллиарда, напоминает РИА Новости. Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

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