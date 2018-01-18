В Белом доме назвали стоимость стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе с Мексикой обойдется США в 20 млрд долларов.
Об этом сообщил шеф аппарата Белого дома Джон Келли.
При этом представитель администрации Трампа подчеркнул, что президент не оставляет надежды заставить Мексику заплатить за эту стройку, сообщает ТАСС.
Джон Келли, руководитель аппарата Белого дома: «У нас есть некоторые идеи по поводу визовых сборов и того, как отразится на нашей экономике изменение условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико, но не непосредственно от правительства».
Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
При этом представитель администрации Трампа подчеркнул, что президент не оставляет надежды заставить Мексику заплатить за эту стройку, сообщает ТАСС.
Джон Келли, руководитель аппарата Белого дома: «У нас есть некоторые идеи по поводу визовых сборов и того, как отразится на нашей экономике изменение условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико, но не непосредственно от правительства».
Строительство стены на границе с Мексикой за счет самих мексиканцев было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
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