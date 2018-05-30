Израиль нанес авиаудары по северным районам сектора Газа

В Армии обороны Израиля заявили, что ВВС страны возобновили бомбардировки сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.
ВВС Израиля вечером во вторник нанесли удары по сектору Газа, об этом сообщают палестинские радиостанции. В пресс-службе Армии обороны Израиля подтвердили, что «авиация сейчас действует в секторе Газа», назвав это ответом на запуск ракет с территории палестинского анклава.
До этого телеканал «Аль-Джазира» сообщал, что при посредничестве Каира удалось добиться договоренности о прекращении огня между палестинцами и израильтянами, и что режим тишины должен был вступить в силу в полночь среды. Но израильские СМИ цитируют местных чиновников, которые категорически отрицают возможность подобных соглашений, пишет ТАСС.
Напомним, ситуация в неспокойном регионе накалилась после открытия американского посольства в Иерусалиме, который США признали столицей Израиля. Палестинцы считают город своей оккупированной территорией. На границе Палестины и Израиля не утихают вооруженные столкновения между местными жителями и военными, погибли десятки палестинцев. Израиль и Палестина практически ежедневно обмениваются ракетными ударами. Израиль начал возводить морское заграждение вдоль границы с сектором Газа.
До этого телеканал «Аль-Джазира» сообщал, что при посредничестве Каира удалось добиться договоренности о прекращении огня между палестинцами и израильтянами, и что режим тишины должен был вступить в силу в полночь среды. Но израильские СМИ цитируют местных чиновников, которые категорически отрицают возможность подобных соглашений, пишет ТАСС.
Напомним, ситуация в неспокойном регионе накалилась после открытия американского посольства в Иерусалиме, который США признали столицей Израиля. Палестинцы считают город своей оккупированной территорией. На границе Палестины и Израиля не утихают вооруженные столкновения между местными жителями и военными, погибли десятки палестинцев. Израиль и Палестина практически ежедневно обмениваются ракетными ударами. Израиль начал возводить морское заграждение вдоль границы с сектором Газа.
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