Израиль начал строительство морского барьера с сектором Газа

Израиль начал возводить морское заграждение вдоль границы с сектором Газа. Завершить строительство планируется к концу года.
Как сообщило министерство обороны страны, Израиль возводит каменный волнолом, прикрытый сверху колючей проволокой. Ограждение призвано обезопасить еврейское государство от вторжения палестинских морских «коммандос». В ведомстве отмечают, что раньше уже предпринимались попытки такого вторжения, передает РИА Новости.
Авигдор Либерман, замминистра обороны: «Речь идет о единственном в своем роде заградительном сооружении в мире, которое, по сути, эффективно блокирует возможность проникновения на израильскую территорию в прибрежной зоне».
Замминистра добавил, что таким образом «планы правящего в секторе Газа движения ХАМАС в очередной раз будут сорваны, а его стратегическое оружие, в разработку которого вложены огромные суммы, будет нейтрализовано».
В минобороны пояснили, что решение о строительстве морского заграждения было принято после операции 2014 года против боевиков сектора Газа. Именно тогда на израильском побережье высадились морские «коммандос» — элита военизированных формирований ХАМАС.
Отмечается, что на земле граница с сектором Газа обнесена стенами и заборами. Там же израильтяне строят подземный барьер для защиты от туннелей, через которые в Израиль проникают боевики.
Авигдор Либерман, замминистра обороны: «Речь идет о единственном в своем роде заградительном сооружении в мире, которое, по сути, эффективно блокирует возможность проникновения на израильскую территорию в прибрежной зоне».
Замминистра добавил, что таким образом «планы правящего в секторе Газа движения ХАМАС в очередной раз будут сорваны, а его стратегическое оружие, в разработку которого вложены огромные суммы, будет нейтрализовано».
В минобороны пояснили, что решение о строительстве морского заграждения было принято после операции 2014 года против боевиков сектора Газа. Именно тогда на израильском побережье высадились морские «коммандос» — элита военизированных формирований ХАМАС.
Отмечается, что на земле граница с сектором Газа обнесена стенами и заборами. Там же израильтяне строят подземный барьер для защиты от туннелей, через которые в Израиль проникают боевики.
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