В Киеве заявили, что у России возникли «проблемы» из-за Крымского моста

После возведения Крымского моста у России возникли некие проблемы, заявил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.
Как заявил Борис Бабин порталу «Обозреватель», наличие моста якобы «очень негативно сказывается на торговом судоходстве». При этом украинский чиновник не стал приводить каких-либо подробностей.
Также он отметил, что «какой-нибудь инцидент или авария» с участием торгового судна «могут привести к необратимым последствиям для этого моста». При этом Бабин рассказал, что Россия принимает меры, необходимые для обеспечения безопасности объекта — проводит тщательные проверки всех кораблей, которые идут из украинских
Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Киев теряет признаки государственного управления в приграничных с Крымом районах.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Также он отметил, что «какой-нибудь инцидент или авария» с участием торгового судна «могут привести к необратимым последствиям для этого моста». При этом Бабин рассказал, что Россия принимает меры, необходимые для обеспечения безопасности объекта — проводит тщательные проверки всех кораблей, которые идут из украинских
Ранее постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что Киев теряет признаки государственного управления в приграничных с Крымом районах.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Крымский мостНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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