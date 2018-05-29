«Ситуация пока не военная»: в Киеве заявили о потере управления на границе с Крымом

В прессе появилась информация, что на граничащих с Крымом украинских территориях не все хорошо с государственным управлением.
Как сообщил постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин, «потеря признаков государственного управления» наблюдается в ряде граничащих с Крымом районах, в частности в Геническом. По словам Бабина, на приграничных территориях появились массовые организованные преступные группировки, которые устраивают «антиукраинские акции» и раскачивают ситуацию.
Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму: «Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду».
По мнению Бабина, Россия может воспользоваться ситуацией и попытаться взять регион под контроль, прибегнув к «каким-то силовым или гибридным» действиям.
Ранее о «гибридной угрозе вторжения» в Азовском море говорил бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко. Он заявил, что Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, а это «провокация» и «гибридная угроза вторжения с моря».
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму: «Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать про эту беду».
По мнению Бабина, Россия может воспользоваться ситуацией и попытаться взять регион под контроль, прибегнув к «каким-то силовым или гибридным» действиям.
Ранее о «гибридной угрозе вторжения» в Азовском море говорил бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко. Он заявил, что Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, а это «провокация» и «гибридная угроза вторжения с моря».
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума. По итогам голосования 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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