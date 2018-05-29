    Уволена учительница, заставившая школьника чистить зубы на уроке

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    Уволена учительница, заставившая школьника чистить зубы на уроке

    Уволена учительница, заставившая школьника чистить зубы на уроке

    Учительница, которая заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, уволена из школы №35 поселка Угловое в Приморье.

    Об увольнении учителя сообщается в Instagram мэрии города Артём.

    Из сообщения мэрии: «По информации управления образования Артемовского городского округа, на данный момент классный руководитель был уволен из школы, директору школы №35 объявлен выговор главой Артёмовского городского округа Авдеевым Александром Владимировичем».

    Ранее местные СМИ сообщили, что учитель заставила второклассника чистить зубы перед всем классом. При этом щетку и пасту для ребенка ей передала мать другого ребенка, которая входит в состав родительского комитета. Перед инцидентом учительница в течение недели при всем классе унижала мальчика, отмечая неприятный запах у него изо рта. Известно также, что родители наказанного школьника отказались ранее сдавать деньги на новые жалюзи в кабинет.

    В объяснительной классный руководитель, издевавшаяся над ребенком, назвала произошедшее игрой. Учитель принесла извинения родителям, при этом заявила, что считает претензии к ней «надуманными». Мать второклассника обратилась в прокуратуру города Артём, по ее жалобе организована проверка.

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