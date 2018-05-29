В Приморье учитель заставила второклассника чистить зубы перед всем классом

Учитель заставила второклассника чистить зубы перед всем классом, потому что его родители не согласились сдавать деньги на жалюзи.
Инцидент случился в школе №35 поселка Угловое в Приморье. Родители второклассника отказались сдавать деньги на жалюзи, после этого учитель на протяжении недели при всем классе говорила, что у мальчика присутствует неприятный запах изо рта. Наконец заставила его почистить зубы прямо на уроке. Более того, щетку и пасту для ребенка учители передала мать другого ученика, которая входит в состав родительского комитета, сообщает Newsbox.
В объяснительной классный руководитель, издевавшаяся над ребенком, назвала произошедшее игрой. Учитель принесла извинения родителям, при этом заявила, что считает претензии к ней «надуманными». Мать второклассника обратилась в прокуратуру города Артём, по ее жалобе организована проверка.
Директор школы Елена Малькова подтвердила РИА Новости, что в школе проходит служебное расследование, и в отношении учителя в соответствии с законодательством будут приняты меры. Глава учебного учреждения добавила, что подвергнувшая ребенка унижениям женщина по-прежнему остается классным руководителем 2-го «Б» класса.
В объяснительной классный руководитель, издевавшаяся над ребенком, назвала произошедшее игрой. Учитель принесла извинения родителям, при этом заявила, что считает претензии к ней «надуманными». Мать второклассника обратилась в прокуратуру города Артём, по ее жалобе организована проверка.
Директор школы Елена Малькова подтвердила РИА Новости, что в школе проходит служебное расследование, и в отношении учителя в соответствии с законодательством будут приняты меры. Глава учебного учреждения добавила, что подвергнувшая ребенка унижениям женщина по-прежнему остается классным руководителем 2-го «Б» класса.
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