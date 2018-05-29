Бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский снова госпитализирован

Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, снова госпитализирован.
Об этом сообщила адвокат Малобродского Ксения Карпинская на заседании суда, где рассматривается просьба СК ограничить обвиняемого в сроках ознакомления с материалами дела.
По словам адвоката, сегодня утром Малобродский был доставлен в кардиологический центр имени Мясникова по направлению врача. В связи с этим адвокат попросила отложить заседание.
В результате рассмотрение вопроса об ограничении Малобродского в сроках ознакомления с материалами по делу «Седьмой студии» было перенесено на 1 июня.
Ранее, 10 мая Малобродский был срочно отправлен в больницу с подозрением на инфаркт. Скорую помощь ему вызвали прямо в зал суда. Впоследствии данные о том, что у подсудимого случился инфаркт, не подтвердились. Тем не менее Малобродский более суток провел в реанимации.
Напомним, Малобродскому и другим фигурантам дела «Седьмой студии», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым, инкриминируется хищение 133 млн рублей, выделенных из бюджета в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Никто из фигурантов, кроме главбуха организации Нины Масляевой, не признает свою вину. Сам Кирилл Серебренников находится под домашним арестом.
Малобродский находился под стражей с июня 2017 года. Позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Следствие настаивало на этом именно из-за состояния здоровья подсудимого.
По словам адвоката, сегодня утром Малобродский был доставлен в кардиологический центр имени Мясникова по направлению врача. В связи с этим адвокат попросила отложить заседание.
В результате рассмотрение вопроса об ограничении Малобродского в сроках ознакомления с материалами по делу «Седьмой студии» было перенесено на 1 июня.
Ранее, 10 мая Малобродский был срочно отправлен в больницу с подозрением на инфаркт. Скорую помощь ему вызвали прямо в зал суда. Впоследствии данные о том, что у подсудимого случился инфаркт, не подтвердились. Тем не менее Малобродский более суток провел в реанимации.
Напомним, Малобродскому и другим фигурантам дела «Седьмой студии», основанной режиссером Кириллом Серебренниковым, инкриминируется хищение 133 млн рублей, выделенных из бюджета в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Никто из фигурантов, кроме главбуха организации Нины Масляевой, не признает свою вину. Сам Кирилл Серебренников находится под домашним арестом.
Малобродский находился под стражей с июня 2017 года. Позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Следствие настаивало на этом именно из-за состояния здоровья подсудимого.
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