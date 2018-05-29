    В небе над Донбассом пролетели военные самолеты Украины

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    В небе над Донбассом пролетели военные самолеты Украины

    В небе над Донбассом пролетели военные самолеты Украины

    Украинские военные подняли в небо авиацию, участвующую в операции Объединенных сил в Донбассе.

    Как сообщает в Facebook пресс-центр ООС, подразделения ВВСЕ Украины провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач. Отмечается, что авиация отработала поддержку с воздуха действий других частей.

    Из сообщения ООС: «В ходе отработки целей разными способами авиация с заданием справилась».

    В последнее время наблюдается обострение конфликта в Донбассе. Ожесточенные бои с многочисленными потерями проходили в Горловке, кроме того командование ДНР сообщило о размещении украинскими силовиками танков и артиллерии в жилых кварталах подконтрольного Киеву Дзержинска. В командовании ЛНР узнали о размещении на линии соприкосновения со стороны Украины реактивных систем залпового огня.

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    Ранее украинский президент Пётр Порошенко сообщил о начале операции Объединенных сил Украины, которой руководят не подразделения СБУ, как раньше, а непосредственно военные.

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