В ДНР рассказали об успешном отражении атак ВСУ на Горловку

Донецкая Горловка минувшей ночью вновь подверглась обстрелам со стороны украинских войск. Жители пишут в соцсетях о мощных взрывах и стрельбе из пулеметов. Уже через несколько дней обострение ситуации обсудят на переговорах в Минске.

Горловка — очень важная стратегическая точка. Попытки прорвать оборону армии ДНР, в том числе и с помощью бронетехники, встречают жесткий отпор. По данным ДНР, за последние дни ВСУ потеряли на этом направлении около 20 человек убитыми. Еще столько же получили ранения.



Даниил Безсонов, начальник пресс-службы ВС ДНР: «Урон существенный для конкретной позиции, потому что удалось уничтожить систему контрбатарейной борьбы американского производства — это очень дорогая система и их не так много у украинской армии. Также параллельно удалось уничтожить рядом находившийся танк и БМП».



В Александровке ночью слышна стрельба, днем рабочие и спасатели МЧС восстанавливают то, что разрушили украинские артиллеристы. До их позиций меньше километра.



Константин Чалый, глава Александровской поселковой администрации: «Каждый вечер у нас идёт обстрел со стороны западной части посёлка. Это сторона, примыкающая к Марьенке, подконтрольной украинским карателям. Поэтому у нас каждый вечер существует напряжение и западная часть у нас разрушена».



За четыре года войны в целом в республике обстрелами ВСУ разрушено больше 26 тысяч строений — в основном жилых домов. И это только те, что удалось посчитать и обследовать. Отремонтировать пока смогли лишь чуть более 8 тысяч.



Несмотря на то, что в последнее время интенсивность обстрелов заметно снизилась, военные эксперты считают, что это всего лишь затишье перед бурей. Республиканские власти призывают население не поддаваться панике и заявляют о готовности отразить любую агрессию.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Евгения Голованова.