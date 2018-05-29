Сергей Семак возглавил «Зенит»

Сергей Семак стал новым главным тренером петербургского «Зенита».
Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год, сообщили в пресс-службе «Зенита».
Сергей Семак, пятикратный чемпион России в составе трех команд, защищал цвета «Зенита» с 2010 по 2013 годы. После завершения карьеры игрока знаменитый футболист стал помощником Лучано Спаллетти в тренерском штабе петербургской команды. А весной 2014 года, после увольнения итальянца, Семака назначили исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча.
Также Семак работал в тренерском штабе сборной России, который возглавлял Фабио Капелло. А в декабре 2016 года Семак был назначен наставником «Уфы». Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла шестое место и впервые в своей истории попала в Лигу Европы.
Отметим, что пост главного тренера «Зенита» освободился после отставки Роберто Манчини. Во главе с итальянцем сине-бело-голубые в прошлом сезоне показали худший результат за последние 10 лет, заняв в чемпионате только пятое место.
Сергей Семак, пятикратный чемпион России в составе трех команд, защищал цвета «Зенита» с 2010 по 2013 годы. После завершения карьеры игрока знаменитый футболист стал помощником Лучано Спаллетти в тренерском штабе петербургской команды. А весной 2014 года, после увольнения итальянца, Семака назначили исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Под его руководством команда провела два матча.
Также Семак работал в тренерском штабе сборной России, который возглавлял Фабио Капелло. А в декабре 2016 года Семак был назначен наставником «Уфы». Под его руководством команда в минувшем сезоне заняла шестое место и впервые в своей истории попала в Лигу Европы.
Отметим, что пост главного тренера «Зенита» освободился после отставки Роберто Манчини. Во главе с итальянцем сине-бело-голубые в прошлом сезоне показали худший результат за последние 10 лет, заняв в чемпионате только пятое место.
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